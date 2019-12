De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, zou verwikkeld zijn in een zedenzaak. Gisteren werd via sociale media een filmpje verspreid door ene Nankoesingh. Hij beweert, dat het niet de eerste keer is dat de bewindsman zich schuldig maakt aan aanranding van een medewerkster. “Het is de zestiende keer dat Parmessar dit uithaalt”, zegt hij in het filmpje. Parmessar zou zich volgens Nankoesingh, op het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, ook schuldig hebben gemaakt aan soortgelijke praktijken. ‘’Na mijn komst in Suriname, heb ik plannen om aangifte te doen tegen de minister’’, zegt Nankoesingh. Geruchten doen de ronde dat de bewindsman zich zou hebben vergrepen aan een medewerkster, waarna zij aangifte zou hebben gedaan bij de politie. In het radioprogramma Bakana Tori, werden de aantijgingen ontkend door de minister. Volgens hem werd de bewuste medewerkster overgeplaatst naar de afdeling Visserij. “De overplaatsing van deze dame heeft niets te maken met het vermeende seksschandaal”, zei de bewindsman. Volgens hem gaat het om een politieke aanval. ‘’Er zullen nog meer van zulke gevallen zullen komen naarmate de verkiezingen naderen. Ik doe een beroep op de mensen die ik heb aangerand om aangifte te doen, zodat er een onderzoek kan worden gestart”, zei minister Parmessar in het radioprogramma. In deze zelfde kwestie werd ene Fabian Hogeman bedreigd door een medewerker van de minister. De minister geeft aan, nooit opdracht hiertoe te hebben gegeven. Hogeman zou afgelopen dinsdag rond 11.00 uur een telefoontje hebben ontvangen van een beveiligingsman van de minister, nadat hij een reactie op Facebook had geplaatst over het seksschandaal. “De persoon zei dat ik de post gelijk moest verwijderen, anders zou ik in de problemen komen. Ik wist niet wat er kon gebeuren dus heb ik die post gelijk weggehaald”, zei Hogeman tegenover een lokaal dagblad. Naderhand is gebleken dat hij door Reza Kalloe van de afdeling Voorlichting van het ministerie van LVV is gebeld. Deze gaf aan op eigen houtje te hebben gehandeld.