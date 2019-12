Het zal wel aan de steeds verder oplopende Chinese kredietfaciliteiten liggen, die Bouterse en zijn kabinet naar het schijnt, helemaal hebben verblind, waardoor die nu ook hebben besloten het uitbaggeren van de Surinamerivier door Chinezen te laten uitvoeren. Het komt natuurlijk erop neer dat aan een Chinees bedrijf dat niets anders is dan een verlengstuk van Beijing, dit civiele werk zal worden gegund. Dat de rivier moet worden uitgebaggerd, is allang duidelijk en noodzakelijk, maar dat we ook voor dit project ons nog intensiever aan China moeten gaan verbinden, is ongepast en onsmakelijk. Men wenst ook onze Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven, te gaan verbinden aan een Chinese lening. China zal de luchthaven gaan moderniseren via zijn China Harbour maatschappij en daar zullen de Chinezen natuurlijk weer financieel voor inkomen. Ook dit geleende bedrag zullen we moeten retourneren, inclusief de rente. En als we niet in staat zijn te betalen, pikken ze dan ook de JAP-luchthaven in, zoals ze dat in Afrika ook al hebben geflikt? Nu gaan we voor wat betreft de uitbaggering van de Surinamerivier, niet met de Nederlandse bedrijven Boskalis of De Boer in zee, maar met Chinezen. Een ieder die op het internet kan gaan, zal kunnen zien dat Boskalis en De Boer, gerenommeerde bedrijven zijn die hun sporen ruimschoots hebben verdiend bij uitbaggeringsprojecten in vele delen van de wereld. Als Keerpunt zich niet vergist, heeft Boskalis destijds het wereldberoemde Copaca-bana strand in Rio de Janeiro, via opspuitingswerkzaamheden aanmerkelijk verbreed en het tot een prachtige toeristische attractie gemaakt. Ook De Boer weet van wanten en heeft zich internationaal bewezen. Maar nee hoor, we gaan voor alles naar Beijing en realiseren ons niet eens, dat we steeds meer in de worggreep van China komen en dat wij bij het niet op tijd kunnen aflossen van de enorme verleende kredieten, zullen moeten inleveren in een andere vorm. Men gaat ons dan dwingen om zaken af te staan. Meer van onze natuurlijke hulpbronnen zullen we moeten afstaan en misschien zullen de Dr. Jules Sedney Haven en de JAP-luchthaven voor langere tijd in het beheer van de Chinezen komen. Boskalis en of De Boer zijn niet voor dit uitbaggerproject van de Surinamerivier in aanmerking gekomen, omdat beide maatschappijen gewoon boter bij de vis verlangen en niet gediend zijn van tal van fromu en gevaarlijke leningen die consequenties zullen hebben voor dit land. We moeten heel eerlijk zijn en aan het volk vertellen, waarom Boskalis en De Boer buiten de boot zijn gevallen. Keerpunt is ervan overtuigd, dat we het geld doodgewoon niet hebben voor de baggerwerkzaamheden en daarom wederom zijn gaan bedelen bij China. Omdat we dit land tot een bedelrepubliek hebben gemaakt, staan we elke keer weer met opgeheven hand bij de mensenrechtenschenders in Beijing op de stoep. Bouterse en zijn kliek zijn steeds meer bezig dit land tot een vazal van China te maken en dat gaat ons uiteindelijk strak bezuren.