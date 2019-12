Aan de Watermolenstraat heerst er al jaren een gevaarlijke verkeerssituatie. Het gaat om een gat in het wegdek dat vaak gevuld blijft met water dat niet wegtrekt en voor bromfietsers, fietsers en voetgangers een groot gevaar vormt. Doordat het water niet snel genoeg wegtrekt ontstaat er een glibberig looppad. Eerder hebben al meerdere mensen letsels opgelopen, doordat ze zijn uitgegleden. In het afgelopen weekend kwam een bromfietser op dezelfde locatie om het leven.

Edward Tjoen, eigenaar van winkel Tjoen, zegt aan De West, dat de onhoudbare situatie voor zijn winkel al langer dan acht jaar zo is. Hij heeft meerdere keren de milieupolitie op de hoogte ge-steld. Echter wordt er volgens hem elk keer weer niet meer dan een aantekening gemaakt. Volgens Tjoen hoefde de bromfietser niet dood te gaan. “Door het glibberige gedeelte heeft zelfs een auto geen kans”, zegt de ondernemer. Op het moment dat het tragisch ongeval zich voordeed, sliep Tjoen.

Plotseling hoorde hij een lichte knal. In eerste instantie dacht hij dat het om een aanrijding ging aan de Waterkant. Maar toen hij stemmen nabij zijn pand hoorde, ontdekte hij dat het ging om een bromfietser die de controle over zijn voertuig had verloren. De man was volgens hem niet op slag dood.

Rond 18:00u kwam hij te overlijden in het ziekenhuis. Tjoen benadrukt dat het tijd wordt dat het probleem aan de Water-molenstraat wordt verholpen. Hij vraagt zich of, als er gewacht zal worden op nog een dodelijk slachtoffer.

Het rioleringssysteem aan de Watermolen-straat is klaarblijkelijk al jaren verstopt en de kokers kapot.

Het water blijft zolang achter, dat bij weinig regen, de plek groen eruit gaat zien. Het hemel- en afvalwater komt van één van de panden in de straat waar er een lekkage is. Tjoen is door de situatie twee jaar geleden gestopt met het verkopen van broodjes. Het zand in de rioleringen worden volgens hem elk jaar voor 25 februari door een kolkenzuiger opgeruimd. Als ondernemer ontbeert hij door de onveranderde toestand zeker inkomsten.

door Johannes Damodar Patak