Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft volgens enkele DNA-leden geen overleg met hen gepleegd alvorens zij voor morgen om 12.30 uur zeven wetten op de agenda heeft geplaatst. Het gaat om vier belastingwetten, Wet Penitentiaire Inrichtingen & Huizen van Bewaring, Huurwet Woonruimte 2018 en Wet Industriële Hennepteelt. Volgens Mahinder Jogi (VHP) doet de assembleevoorzitter wat ze wil zonder daarbij overleg te plegen. “Het is natuurlijk haar voorrecht om vergaderingen uit te schrijven, maar overleg met de leden zou beter zijn. Het is nu duidelijk, dat zij de agenda van de regering uitvoert”, stelt Jogi.

Hij zegt dat het parlement voldoende ruimte had om te vergaderen, maar dat er geen vergaderingen werden uitgeschreven. Nu wordt de indruk gewekt, alsof er zo hard wordt gewerkt. Jogi voorziet dat de voormeldewetten afgejast zullen worden. “Zo kunnen we wel alle 7 wetten behandelen, maar de consequenties zullen niet uitblijven. We zullen weer wetten moeten wijzigen, omdat zaken zijn overzien”, zegt Jogi. Hij bracht hierbij de wet Basiszorg en de Alcoa kwestie in herinnering, waarbij de regering natte vingerwerk heeft gedaan. Ook Edward Belfort (ABOP) is van mening dat er geen overleg is geweest met de leden. “We hebben gewoon een convocatie gekregen. Ze weet dat haar partij de meerderheid heeft, dus ze doet wat ze wil. We kunnen tijdens de vergadering ook niet de situatie in het land bespreken, want dan zijn we buiten de orde”, zegt Belfort. Hij denkt niet dat het zal lukken om de 7 wetten morgen af te ronden. “Anders moeten we tot laat in de avond vergaderen, maar dat kan niet. Zo ziet de samenleving, hoe serieus ze genomen kan worden”, aldus Belfort. Hij is van mening dat Geerlings-Simons bewust geen vergadering heeft uitgeschreven voor 25 november.

Volgens Jogi en Belfort zijn er belangrijkere zaken waarover er vergaderd moet worden. Zij zijn van mening dat het parlement een standpunt zou moeten innemen over het vonnis van de president.

“Er is voor het eerst in de geschiedenis een president veroordeeld voor moord. We moesten vanaf het begin met de meeste spoed vergaderen. We kunnen niet zo functioneren”, stelt Belfort. Jogi zegt dat na het uitspreken van het vonnis tegen de president, het parlement een standpunt zou moeten innemen, maar dat het parlement steeds daaraan voorbij gaat.

door Priscilla Kia