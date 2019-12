Sudhar – Ekta

Bsamboys – Victorie

Palmboys – Kampoe

Toppers – Shaktie

Toppers, Palmboys, Shaktie en Kampoe, hebben zich geplaatst voor de 1/4 finale van het troefcall bekertoernooi. Toppers walsten over Pintoboys, die met maar 3 koppels verscheen en na de 2e speelronde opgaf met 139 – 18. Al in de 1e set van de 1e ronde, gaf het Toppers koppel: Glenn. Halfhide – John O Bryan, een baunie aan het Pintoboys koppel: Prekash. Autar – Soerishkoemar. Pancham. Hoogste score Toppers: John. O Bryan – Glenn. Halfhide 45 pnt. Kampoe maakte geen fout tegen Openbaar Groen en won grandioos met 91 – 55. Al in de 1e ronde nam Kampoe een 20 pnt.voorsprong die werd vergroot naar 36 pnt. Hoogste score Kampoe: Jitin. Ramcharan – Chan. Khoesial 30 pnt. Hoogste score Openbaar Groen: Manising. Sewdajalsingh – Ricardo. Watamaleo 19 pnt. Palmboys had het bijzonder moeilijk tegen het met 3 koppels spelend Olaria, maar won toch nog nipt met 78 – 76. Olaria speelde een sterke wedstrijd met 3 koppels, maar dolf met 32 pnt achterstand, het onderspit. Hoogste score Palmboys: Prem. Lachminarainsingh- Ricardo. Chandler 25 pnt. Hoogste score Olaria: Romeo. Soekhai – R. Khoen Khoen 35 pnt. Shaktie won in een spannende wedstrijd van ‘t Hofje met 92 – 78. Het was een gelijk opgaande wedstrijd waarbij Shaktie in de 3e ronde toesloeg en een 13 pnt. voorsprong nam. Hoogste score Shaktie: Ashok. Roman – Radjinder. Chawhari 43 pnt. Hoogste score ‘t Hofje: Monica . Drenthe – Rifka. Schattevo 20 pnt. Toppers is winnaar geworden in groep D en Kampoe no 2. Palmboys no 1 en Shaktie no 2 in groep C. De 1/4 finale voor dinsdag 17 december: