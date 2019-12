Geruchten doen de ronde dat het Oppenheimer Fund heeft afgezien van het verstrekken van een lening van 150 miljoen US-dollar aan de staat Suriname. De regering zou nu gesprekken voeren met de leiding van de Republic Bank over een nieuwe lening tegen een zeer hoge rente. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, vindt dat er vanuit de regering te weinig informatie wordt gegeven over deze kwestie. “Vanuit de kant van de regering wordt er in alle talen gezwegen over de geruchten die de ronde doen, betreffende de weigering van de lening door Oppenheimer en de onderhandelingen met de Republic Bank”, zegt Gajadien.

“We hebben alle informatie alleen van bronnen dicht bij de financiële instellingen, maar de regering geeft zelf geen informatie”, zegt de parlementariër. Een ander punt dat hem zorgen baart, is het feit dat de regering had beloofd voor het einde van het jaar aan Alcoa, het resterende bedrag te betalen, zodat de stuwdam in handen komt van Suriname. “Ook daarover wordt er niets gezegd.

We vernemen van derden dat ze van plan zijn de dam als onderpand te gebruiken voor een lening, om zo het bedrag te betalen.”

Gajadien zegt zich zorgen te maken over het aantal leningen, dat de regering zo vlak voor de verkiezingen, nog af wil sluiten. “De gelden van deze leningen zijn duidelijk bestemd voor het voeren van campagne”, zegt hij. Gajadien doet een beroep op de financiële instellingen geen leningen meer te verstrekken aan deze regering. “Men dient rekening te houden met de regering die na 25 mei haar intrede zal moeten doen. Met het aantal verstrekte leningen over de afgelopen periode, zal regeren haast onmogelijk zijn”, zegt de parlementariër. Volgens Gajadien kan het verder nooit zo zijn dat een heel volk wordt gebonden door een corrupte regering. “Per slot van rekening moet de samenleving al deze leningen aflossen”, aldus de parlementariër.

