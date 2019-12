Tijdens een roofoveral die gisteren werd gepleegd op de hoek van de Celina-en de Hoogestraat, liepen drie van de vijf rovers schotverwondingen op. De vijf mannen zouden getracht hebben een ondernemer te beroven. De criminelen die in twee voertuigen zaten, reden de ondernemer klem, waarna zij een tas uit diens voertuig namen. Toen ze probeerden te vluchten, opende het slachtoffer het vuur op hen. Twee van de verdachten die de plek te voet verlieten, werden met schotverwondingen aangetroffen in de nabije omgeving, terwijl een derde later op de dag door zijn kompanen werd afgezet bij de Spoed Eisende Hulp (SEH). De drie verdachten liggen onder politiebewaking in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo( AZP), terwijl er wordt gewerkt aan de aanhouding van de twee andere verdachten. De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.