De directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Redan, zegt naar aanleiding van het artikel dat de krant gisteren plaatste onder de kop: SEH weigert doodzieke vrouw te helpen, dat het AZP bezig is samen met de huisarts naar een oplossing voor Nirmala Dewnarain te zoeken. Er wordt gezocht naar een plek in een van de andere ziekenhuizen. ‘’Vanwege de renovatie heeft het AZP, 60 bedden minder tot zijn beschikking. Momenteel zitten alle afdelingen vol’’, zegt Redan. Inmiddels heeft de leiding van de SEH een onderzoek ingesteld naar het gebeuren. Vorige week maandag werd Dewnarain, die vanwege haar gewicht niet mobiel is, met behulp van de brandweer uit haar woning gehaald en vervoerd naar de SEH met de SURCAD-ambulancedienst. Dewnarain die lijdt aan diabetes en trombose, had ernstige klachten aan haar been. Bij de SEH aangekomen, weigerde de verantwoordelijke arts de patiënt te behandelen.

Redan zegt dat uit de voorlopige rapportage is gebleken, dat de SEH-arts telefonisch had afgestemd met de huisarts van Dewnarain en dat er toen afspraken zijn gemaakt, omdat Dewanarain bekend is in een ander ziekenhuis bij een andere chirurg. Redan geeft aan, dat bekend is dat de mevrouw vanwege haar gewicht niet mobiel is en dat het daarom niet zomaar kan dat zo een patiënt uit huis wordt gehaald zonder goede afstemming met een ziekenhuis. ‘’Er moeten voorbereidingen getroffen worden, onder andere voor een groter bed’’, zegt Redan. Zij benadrukt dat de andere ziekenhuizen wel voldoende plek hebben en dat zij patiënten binnen Paramaribo die het AZP niet kan opvangen, dienen over te nemen.

Op het moment dat Dewnarain binnen werd gebracht, was er een reanimatie gaande op de SEH. Alle bedden, behandelkamers en stoelen waren bezet. Redan betreurt de zaak en benadrukt, dat het AZP nooit zorg weigert aan iemand. Zij zegt dat er wel triage heeft plaatsgevonden op de SEH.

-door Johannes Damodar Patak-