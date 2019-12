Volgens de voedseltechnoloog Ricky Stutgard, betaalt ons land nu de prijs voor zijn nonchalant gedrag ten aanzien van het gebruik van pesticiden in onze landbouwgewassen. De Europese Unie (EU) heeft verscherpte regels aangekondigd met betrekking tot de export van hoog risico planten die verboden zijn in de EU. Sopropo staat ook op deze lijst. Vanaf 14 december gelden er strenge regels voor de export van landbouwproducten naar landen van de EU. Alleen met een certificaat van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), kunnen plantaardige producten meegenomen of geëxporteerd worden. Stutgard geeft aan dat sinds de jaren negentig, onderzoeken zijn gedaan over pesticiden in onze groenten en dat toen al was gebleken, dat een te hoge concentratie daarvan in onze gewassen voorkwam. Volgens Stutgard is Suriname altijd nonchalant omgegaan met de resultaten van de verschillende onderzoeken. ‘’Onze groenten bevat drie tot vier keer zoveel pesticiden dan de toegestane norm’’, zegt hij. Volgens Stutgard is dit mede een van de redenen dat de EU de regels heeft aangescherpt. “Als we niet voldoen aan de eisen, kunnen we niet exporteren. Jaren terug was er een laboratorium opgezet dat speciaal pesticiden in onze groenten zou onderzoeken. Dat is afgebrand en sindsdien is er geen vervanging gekomen. We krijgen nu de rekening gepresenteerd van onze nonchalante houding”, merkt Stutgard op. Een certificaat van LVV krijgen is volgens hem niet zo gemakkelijk als het lijkt. Stutgard legt uit dat de producten traceerbaar moeten zijn. “Je moet kunnen aantonen dat de landbouwer bij wie het gewas is gehaald, geen pesticiden gebruikt. Die landbouwer moet in het bestand van LVV voorkomen als getraind en een die regelmatig gecontroleerd wordt op pesticidegebruik”. Stutgard zegt dat het een zware pil is, maar dat we moeten voldoen aan de eisen. “Als we niet voldoen, gaan we verzuipen.’’ De certificering kan volgens hem ook een probleem worden. “Als 1 van de 10 boeren die exporteert, zich niet aan de regels houdt, worden alle boeren gestraft. De EU gaat niet zoeken van welke boer de afgekeurde gewassen afkomstig zijn. Daarvoor had ons land moeten zorgen”, legt Stutgard uit. De voedseltechnoloog zegt zich niet zozeer druk te maken met de export naar Europa, maar om de Surinamers. “Wat goed is voor Europa, is ook goed voor de Surinamers en wat niet goed is voor hen, is ook niet goed voor ons. We richten ons alleen op de export, maar wie beschermt ons? We eten al die dingen. De boeren die commercieel bezig zijn, gaan hun huiswerk maken, maar wie controleert de marktverkopers die zelf zoveel pesticiden gebruiken bij het planten van hun gewassen?’’, aldus Stutgard.