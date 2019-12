Steeds meer mensen melden zich met symptomen van griep aan op de poliklinieken. Het ministerie van Volksgezondheid zegt desgevraagd aan De West, dat het om het Influenza B-virus gaat. “Dit virus circuleert momenteel’’, aldus het ministerie. Begin van het jaar was er sprake van het Influenza A H1N1-virus. Nu de regentijd begonnen is, zijn er volgens het ministerie ook meer gevallen van dengue geregistreerd. Influenza is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door griepvirussen. Er zijn drie hoofdsoorten influenza: A, B en C. Typen A en B zijn vergelijkbaar, maar Influenza B kan alleen van mens op mens overgaan. Het ministerie geeft de volgende adviezen uit bij het virus: – Neem rust. U hoeft niet in bed te blijven. – Drink voldoende: 1,5 tot 2 liter per dag. – Bij hoge koorts zweet u veel. Hierdoor verliest u veel vocht. Door genoeg te drinken, vult u het vocht in uw lichaam weer aan. – Ga niet sporten of trainen als u koorts heeft. Neem als de koorts weg is, nog 1 tot 3 dagen rust. Probeer te voorkomen dat mensen om u heen ook griep krijgen: – Raak zo min mogelijk uw neus en mond aan. – Als u moet niezen of hoesten, houd dan een zakdoek voor uw neus en mond. Of hoest/nies in uw elleboog. – Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze weg na 1 keer gebruik. – Was regelmatig uw handen met water en zeep.