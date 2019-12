“De NDP zal alle machtsinstrumenten gebruiken om te voorkomen dat ze terugvalt in het aantal zetels. Het zal gepaard gaan met intimidatie die doorwerkt op de peilingen”, zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi, naar aanleiding van de resultaten van de recent gehouden opiniepeilingen die werden gedaan in de districten Paramaribo en Wanica. De NDP zou ondanks een enorme terugval, toch als winnaar uit de bus komen.

Volgens Santokhi zijn mensen bang om hun eerlijke mening te geven. “Kijk maar naar de recentelijk gehouden vergadering van de VHP te Bernardorp, die stop werd gezet door de politie. Men doet zulke zaken bewust, om de samenleving angst aan te jagen”, zegt Santokhi. Volgens hem is de samenleving zich er steeds meer van bewust, dat zij verarmd is door het regeringsbeleid. “Mensen worden steeds bewuster van de economische situatie waarin we als land zijn beland. Mensen kunnen niet eens hun huur meer betalen”, aldus de voorzitter.

Santokhi zegt verder dat er een nieuwe wind binnen de VHP is gaan waaien, waardoor duidelijk te zien is dat mensen hun vertrouwen stellen in de partij. Naar aanleiding van de resultaten tijdens de ‘Meet the People’ campagnes van de partij, zegt Santokhi: “Vooral in het binnenland merk je dat de mensen bereid zijn anders te willen stemmen.’’

‘’De partij voert in alle districten projecten uit, waardoor elke vergadering van de VHP druk wordt bezocht. De opdracht naar de leden binnen het bestuur is, om geen mensen vanuit andere gebieden te brengen naar een vergadering”, zegt Santokhi.

door Yves Kloppenburg