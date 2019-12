Tientallen mensen die vanochtend met de veerboot de oversteek wilden maken van Commewijne naar Paramaribo, werden gedupeerd. Dit omdat de boothouders die de route Meerzorg- Paramaribo onderhouden, hedenochtend in actie zijn gegaan wegens achterstallige betalingen. PL-assembleelid Ingrid Karta-Bink, zegt desgevraagd, dat de boothouders zich gisterenavond in verband met deze kwestie, tot haar gewend hebben. Volgens Karta-Bink is het de schuld van de regering dat zowel de boothouders als de passagiers gedupeerd worden. “Ik wijs alle vingers naar de regering”, aldus Karta-Bink. Karta-Bink zegt dat zij om 06.00 uur in de ochtend op het Veerplein was om de bushouders toe te spreken. ‘’Ik heb geprobeerd ze te weerhouden om te staken, maar de boothouders waren niet op andere gedachten te brengen’’, zegt zij. Volgens de boothouders wordt er elke keer beloofd dat de gelden gestort zullen worden, maar uiteindelijk wordt dit niet gedaan. Karta-Bink gaf verder aan, dat de boothouders ook bedreigd zijn, dat als zij de actie niet stoppen, hun vergunningen zullen worden ingetrokken. Er is na overleg met de minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, een oplossing gekomen. De gelden zullen vandaag op een rekening bij de Finabank gestort worden. De boothouders zullen dan zo spoedig mogelijk worden uitbetaald. Het gaat hierbij om een bedrag van SRD 1.2 miljoen. De boothouders deelden mee dat zij alleen gaan varen als zij het bedrag gestort zien, anders niet. Karta-Bink: “Zij geloven niet meer in die beloftes, zij hebben ook hun gezinnen om voor te zorgen en ook de boten moeten onderhouden worden.”