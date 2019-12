De Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft op maandag 9 december, geweigerd de ernstige zieke Nirmala Dewnarain te helpen. Dewnarain is door de SURCAD ambulancedienst binnengebracht op de SEH met hulp van de brandweer. Dewnarain lijdt aan diabetes en ernstige trombose aan haar benen, waardoor haar gewicht toegenomen is tot 275 kilo.

De brandweer en het personeel van SURCAD, verzochten de verantwoordelijke arts, Maitrie Rattan-Jamoena op de SEH, om Dewnarain te onderzoeken, doch de arts weigerde dit. De redactie nam contact op met zowel de brandweer als SURCAD. AZP-directeur Claudia Redan, was niet te bereiken voor een reactie.

Roel Brug, directeur van SURCAD, zegt dat de ambulancedienst via hun centrale, de melding kreeg dat een vrouw een ernstige ontstoken voet had. Op de bewuste locatie troffen zij een vrouw aan van 275 kilo. Het eerste uitrukteam heeft toen versterking ingeschakeld, vanwege zijn equipment dat tot een bepaald maximum aan kilogrammen gaat.

Brug die meeging met het versterkingsteam, geeft aan dat het rechterbeen van de vrouw aan het afsterven was. Hij nam contact op met de huisarts van Dewnarain, die was verbaasd dat Dewnarain naar de SEH wilde. Volgens de huisarts was Dewnarain drie weken geleden op de poli gekomen. Brug legde uit dat Dewnarain bloedvergiftiging en hevige pijn had. De huisarts en SURCAD namen contact op met de SEH, maar kregen te horen dat er geen plaats was en ook geen bed beschikbaar. “De vrouw was in ernstig leed en moest geholpen worden. Wij hebben toen de brandweer ingeschakeld en haar samen vervoerd naar SEH”, zegt de SURCAD-directeur.

Alton Pinas van de afdeling Public Relations van de brandweer, bevestigt de melding. Hij zegt dat het slachtoffer niet door een normale deur kon en ook niet kon lopen. De brandweer heeft een muur moeten openbreken en daarna zinkplaten moeten verwijderen om de vrouw uit het huis te krijgen. Met haar complete matras is zij in de ambulance geplaatst en vervoerd. Pinas bevestigt dat de artsen op de SEH geweigerd hebben om Dewnarain te behandelen.

Brug kan zich helemaal niet terugvinden in de houding van de verantwoordelijke arts, meer nog omdat zij een eed heeft afgelegd om mensenlevens te redden. Hij merkt op dat er voor niets zoveel moeite is gedaan om Dewnarain uit het huis te krijgen. SURCAD brengt op dagbasis minimaal 1 à 2 patiënten naar de SEH. Brug zegt dat op directieniveau er afspraken zijn hiervoor, maar dat zij vaak te horen krijgen, dat er geen bedden zijn.

Nadat het AZP geweigerd heeft Dewnarain te helpen, heeft SURCAD contact opgenomen met ’s Lands Hospitaal. Het hospitaal had wel een isolatiekamer, maar chirurg D. Cruz, zei aan Brug dat hij niet uit huis zou rijden voor een patiënt. Om Dewnarain toch zorg te geven, werd zij uiteindelijk gebracht naar de spoedpost van het Staatsziekenfonds. Daar behandelde de dienstdoende arts, Tjon, haar tot in de ambulance. Volgens de arts moest zij met spoed naar de SEH, maar ook hij kreeg te horen dat er geen bedden zijn. Hierna werd de patiënt wederom met behulp van de brandweer in haar woning geplaatst.

Dewnarain ligt momenteel in kritieke toestand thuis. Aanstaande woensdag heeft zij een afspraak met chirurg Van Kanten, dan zal zij wederom vervoerd worden met de ambulance. De zus van Dewnarain, Ursila, is niet te spreken over de werkwijze van de SEH. Zij is erkentelijk dat de arts op de spoedpost van het SZF haar zus heeft behandeld.

Op sociale media kreeg Demnarain behalve steun, ook veel kritiek. “Iedereen neemt mij kwalijk, omdat ik in mei geweigerd hebt mijn been te amputeren, maar toen had mijn been geen wond, ik wou mijn been niet verliezen. Ik wist toen niet dat het zo zou aflopen”, zegt Dewnarain. Ursila deelt mee dat haar zus al zeker drie weken niet kan eten. Dat het zo ver is gekomen met haar been, komt vermoedelijk door slechte verzorging. Ursila geeft aan dat de thuiszorg heel erg nonchalant is omgegaan met de verzorging. Brug vreest dat indien zij niet snel geholpen wordt, zij het niet zal overleven.

door Johannes Damodar Patak