TCT beraadt zich over maatregelen tegen roekeloos rijgedrag buschauffeurs

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) beraadt zich over verdere maatregelen om het roekeloze rijgedrag van buschauffeurs af te straffen. Voornamelijk chauffeurs op de routes Paramaribo-Lelydorp (PL) en Paramaribo-Onverwacht (PO) staan bovenaan de lijst van overtreders. Waarnemend directeur Transport, Verno Prijor, zegt tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS), dat deze kwestie de aandacht van het departement heeft. Prijor denkt dat voornoemd rijgedrag een gevolg is van een “soort hosselcultuur”, bij met name PL-buschauffeurs. Hij noemt het aantal uitgegeven vergunningen op deze route als mogelijke oorzaak voor dit gedrag.

Indien buschauffeurs betrapt worden, volgt er een schorsing van een week. “De derde keer is de kans groot dat je buschauffeurskaart wordt ingetrokken en mogelijk ook je vergunning”, waarschuwt de waarnemend directeur. Er zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie en Politie voor samenwerking. Volgens de TCT-functionaris mist de politie de bevoegdheid om vergunningen en buschauffeurskaarten in beslag te nemen. Het ministerie van TCT wil echter naar een model werken dat de politie voortaan in staat stelt, bij overtredingen, de buschauffeurskaart en eventueel vergunning in te trekken.

Een ander proces betreft digitalisering, middels een gps-trackingsysteem, van het openbaar vervoer. Het gedrag van de chauffeurs wordt zodoende gemonitord en kan er bij overtreding meteen actie worden ondernomen. “Want niet overal kan je buscontroleurs hebben. Dus het digitaliseringsproces gaat ervoor zorgen dat we altijd kunnen uitrukken”, benadrukt de waarnemend directeur.

Controle

Volgens de TCT-functionaris zijn er wel voldoende buscontroleurs. Echter, deze groep was de afgelopen periode minder zichtbaar vanwege een sit-downactie. “Wij hebben afgelopen dinsdag een gesprek met de bond gehad, dus de plooien zijn gladgestreken. Zij hadden bepaalde issues en die gaan wij in orde maken”, belooft waarnemend directeur Prijor. Los van de buscontroleurs, is er een speciaal uitrukteam dat 1×24 uur beschikbaar. “Het moment dat we klachten binnenkrijgen, rukken ze uit om in actie te komen”, voegt Prijor eraan toe.

Volgens hem kunnen passagiers buschauffeurs ook aanspreken op slecht rijgedrag. “Maar ze kunnen ook al-tijd contact opnemen met het ministerie van TCT om hun klachten door te geven.” Belangrijk bij het deponeren van klachten is het doorgeven van het kentekennummer van de bus. Op het moment dat de informatie het ministerie bereikt, kan de chauffeur of vergunninghouder worden getraceerd.

Preventief

Er zijn volgens waarnemend directeur Prijor geen statistieken beschikbaar van verkeersongevallen waar buschauffeurs bij betrokken zijn. De functionaris benadrukt echter dat er preventief moet worden gehandeld. Daarom is er vorig jaar een defensive driving-training verzorgd voor buschauffeurs, die de PL-route onderhouden. Het ligt volgens Prijor in de bedoeling hiermee door te gaan.

Hij gelooft dat er hierdoor een besef bij buschauffeurs wordt gecreëerd dat zij op een verantwoordelijke manier de bus moeten besturen. De functionaris roept de buschauffeurs op, zich aan de verkeersregels te houden en vraagt ook aan vergunninghouders om met hun werknemers (chauffeurs) te praten. “Breng mensen niet onnodig in gevaar”, aldus de oproep van de waarnemend directeur Transport.