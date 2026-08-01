Noodhulp voor Santigron en omgeving

Bewoners van Santigron en omgeving zijn op woensdag 29 juli, vanuit het Kabinet van de President via het Bureau Volkscontacten voorzien van voedselpakketten en drinkwater. De noodhulp is bedoeld voor de gemeenschappen die getroffen zijn door de vervuiling van de Saramaccarivier. Op dinsdag 28 juli zijn ook ruim 200 huishoudens van Pikin Saron voorzien. Kapitein Edgar Plein van Santigron zegt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS), dat de bewoners blij zijn met de geste.

Voor de bewoners is het een uitdagende periode, aangezien zij niet hun normale leven kunnen leiden. De vervuiling had een massale vissterfte als gevolg, waardoor de omliggende dorpen geen gebruik meer kunnen maken van het rivierwater. De gemeenschappen worden verzocht uit gezondheidsoverwegingen het water en de vis uit de rivier tot nader order niet te consumeren. “We moeten aanhouden totdat de overheid het juiste resultaat geeft, zodat wij weten hoe wij verder gaan”, aldus Plein, doelende op het onderzoek door de autoriteiten. Volgens het dorpshoofd is het verdelen van de pakketten een begin. Hij benadrukt dat de lokale gemeenschap ook op andere fronten hulp nodig heeft. Zaken waar zij behoefte aan hebben, zullen aan de regering worden voorgelegd. In navolging van kapitein Plein, zegt kapitein Joan van der Bosch van Pikin Poika dat de voedselpakketten heel veel voor de gemeenschap betekenen. Zij is het Kabinet van de President dankbaar, maar pleit voor een follow-up, aangezien de bewoners geen gebruik van het rivierwater kunnen maken of aan visvangst doen, totdat de rivier weer gezuiverd is.