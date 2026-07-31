OM gaat Shukrula voormalig advocaat van Taghi vervolgen

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) wil de strafzaak tegen Vito Shukrula, voormalig advocaat van Ridouan Taghi, inhoudelijk laten behandelen door de rechter. De 37-jarige advocaat wordt ervan verdacht, deel te hebben uitgemaakt van de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt. Shukrula werd in april 2025 aangehouden, nadat hij Taghi had bezocht in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Volgens het Openbaar Ministerie is de verdenking van deelname aan de criminele organisatie nog altijd onverminderd van kracht. Met de voorgenomen vervolging zet het Openbaar Ministerie de strafzaak voort. De rechter zal zich op een later moment buigen over de inhoud van de zaak en de beschuldigingen tegen de voormalige advocaat.