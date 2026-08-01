UNODC evalueert Container Control Programme

Een delegatie van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is momenteel op werkbezoek in Suriname in het kader van de evaluatie van het Container Control Programme (CCP). In dit kader zijn op donderdag 30 juli evaluatiegesprekken van start gegaan over het programma, dat veertien jaar geleden van start ging na de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en de UNODC. Dit richt zich op de bestrijding van drugssmokkel, namaakgoederen, illegale medische producten, smokkel van wilde dieren, vuurwapens en terrorisme.

Programme management officer Bo Shakira Harris van de UNODC, voert de tweedaagse evaluatie uit en spreekt daarbij met verschillende nationale partners, waaronder de Veiligheidsdienst, het Korps Politie Suriname, de douane, de minister van Justitie en Politie, de Ameri-kaanse ambassade en de Port Control Unit op de Dr. Jules Sedney Haven.

Tijdens het bezoek heeft de UNODC formeel twee mobiele handheld scanners overgedragen aan Suriname. Deze apparatuur zal worden ingezet voor het scannen van zeecontainers en versterkt de operationele capaciteit van de Port Control Unit. Daarnaast heeft Harris namens de UNODC formeel aangeboden, het programma uit te breiden naar de Johan Adolf Pengel International Airport. Suriname zal hiervoor een officieel verzoek indienen. De verwachting is dat een Airport Control Unit in het eerste kwartaal van 2027 operationeel kan zijn.

Volgens Mark Karg, veiligheidsadviseur van de president, staat de evaluatie centraal. “We zijn op de eerste plaats hier om het Container Control Programme te evalueren. Het programma heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een belangrijk instrument in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.” Hij benadrukt dat ook de kleinere ISPS-gecertificeerde zeehavens meer aandacht zullen krijgen. “We hebben geconstateerd dat verschillende kleinere havens jarenlang onder de radar hebben gefunctioneerd en dat daar contrabande heeft plaatsgevonden. Met de nieuwe strategie zullen ook deze havens worden doorgelicht en waar nodig, in lijn worden gebracht met de nationale veiligheidsvoorschriften en de internationale maritieme regelgeving.”

Het Container Control Programme wordt behalve in Suriname, in het Caribisch gebied ook uitgevoerd in Guyana, Jamaica, de Dominicaanse Republiek en Barbados. De komende periode zullen Suriname, de UNODC en regionale partners gezamenlijke trainings- en controleprogramma’s uitvoeren om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit verder te versterken.