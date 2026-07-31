BiZa wijzigt indieningsprocedure voor Advertentieblad Suriname

Bedrijven, notarissen en andere instanties die officiële bekendmakingen of advertenties willen publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS), moeten vanaf 7 april 2026, rekening houden met een gewijzigde indieningsprocedure. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft bekendgemaakt dat alle stukken voortaan moeten worden ingediend bij de afdeling Documentaire Informatie Verzorging (DIV). Met de wijziging wordt de afdeling DIV het centrale loket voor de ontvangst en verwerking van documenten die bestemd zijn voor publicatie in het Advertentieblad. Stukken kunnen vanaf 7 april worden ingeleverd op het adres Wilhelminastraat 3 in Paramaribo, waar het ministerie is gevestigd.

De nieuwe werkwijze is van belang voor bedrijven en organisaties die op grond van de wet verplicht zijn officiële publicaties te doen, zoals oprichtingsakten, statutenwijzigingen, jaarstukken en openbare oproepingen. Het ministerie adviseert ondernemingen hun administratieve afdelingen, notarissen en koeriersdiensten tijdig over de gewijzigde indieningslocatie te informeren, om vertragingen in het publicatieproces te voorkomen.

Volgens BiZa past de wijziging binnen een efficiëntere inrichting van de administratieve processen. Het ministerie is wettelijk belast met de uitgifte van zowel het Staatsblad als het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Door de afdeling DIV aan te wijzen als centraal loket, moet de ontvangst en verwerking van officiële bekendmakingen verder worden gestroomlijnd.