Deskundigen uit Zuid-Amerika in Suriname bijeen voor Vergadering Bescherming Inheemse Volkeren

Vertegenwoordigers van inheemse organisaties en deskundigen uit acht Zuid-Amerikaanse landen zijn deze week in Paramaribo bijeen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Internationale Werkgroep voor de Bescherming van Inheemse Volkeren in Vrijwillige Isolatie en Eerste Contact (GTI-PIACI). Tijdens de bijeenkomst staat de bescherming van geïsoleerde inheemse gemeenschappen centraal, evenals de toenemende bedreigingen voor hun leefgebieden. De vergadering vindt plaats van 27 tot en met 31 juli en brengt 21 inheemse en geallieerde organisaties uit het Amazonegebied en de Gran Chaco-regio samen. De deelnemers bespreken de voortgang van regionale beschermingsmaatregelen, de impact van ontbossing en mijnbouw op afgelegen leefgebieden en de noodzaak van nauwere samenwerking tussen de betrokken landen.

Volgens de werkgroep zijn in Zuid-Amerika momenteel 188 meldingen van inheemse volkeren in vrijwillige isolatie geregistreerd. Slechts 60 van deze groepen zijn officieel door nationale overheden erkend. Minstens 128 groepen hebben nog geen officiële status, waardoor zij volgens de organisatie, extra kwetsbaar zijn voor illegale activiteiten, verlies van leefgebied en het risico op verdwijning. De Verenigde Naties omschrijven inheemse volkeren in vrijwillige isolatie als gemeenschappen die geen regelmatig contact onderhouden met de buitenwereld en iedere vorm van ongewenst contact zoveel mogelijk vermijden. Internationale mensenrechtenstandaarden stellen dat hun rechten op leven, gezondheid, cultuur, zelfbeschikking en grondgebied het best kunnen worden beschermd door hun leefgebieden onaangetast te laten en gedwongen contact te voorkomen.

De bescherming van deze gemeenschappen draagt volgens de werkgroep niet alleen bij aan het behoud van hun cultuur, maar ook aan de bescherming van tientallen miljoenen hectaren tropisch regenwoud. Deze bossen spelen een belangrijke rol bij het behoud van biodiversiteit, klimaatstabiliteit en het natuurlijke erfgoed van het Amazonebekken en de Gran Chaco. Hoewel in Suriname nog geen inheemse volkeren in vrijwillige isolatie officieel zijn vastgesteld, neemt het land volgens de GTI-PIACI, een strategische positie in binnen het Guyanaschild, een van de meest biodiverse gebieden ter wereld. Door de ecologische en culturele verbindingen met het Amazonegebied is regionale samenwerking volgens de organisatie van groot belang.

De werkgroep wijst erop dat Suriname steeds meer te maken krijgt met de uitbreiding van mijnbouwconcessies, ontbossing en andere vormen van druk op het bosgebied. Tegelijkertijd beschikken veel inheemse gemeenschappen nog altijd niet over formele erkenning van hun traditionele gronden. Volgens de organisatie onderstreept dit de noodzaak van preventief beleid, versterking van het inheems territoriaal bestuur en grensoverschrijdende samenwerking om eventuele geïsoleerde gemeenschappen te beschermen.

Ook voor Guyana en Frans-Guyana geldt dat tot nu toe geen inheemse volkeren in vrijwillige isolatie officieel zijn geïdentificeerd. Wel zijn volgens de werkgroep verhalen en signalen vastgelegd die kunnen wijzen op een mogelijke aanwezigheid in grensgebieden met Brazilië. Daarom pleit de organisatie voor zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling en een voorzorgsbenadering.

De bijeenkomst sluit volgens de organisatoren aan bij Surinames ambities op het gebied van High Forest, Low Deforestation (HFLD), de internationale 30×30-doelstelling voor natuurbehoud en een groene ontwikkelingsstrategie. De bescherming van mogelijke geïsoleerde inheemse gemeenschappen kan bijdragen aan een duurzamer beheer van de Surinaamse bossen, verantwoord grondgebruik en het behoud van biodiversiteit.

Op 31 juli vindt een speciale regeringssessie plaats, waarbij vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid en de GTI-PIACI met elkaar in gesprek gaan. Op de agenda staan onder meer de bioculturele situatie van Suriname, methoden om eventuele geïsoleerde inheemse gemeenschappen vast te stellen, de rol van deze gemeenschappen bij bosbeheer en mogelijkheden voor verdere samenwerking.

De organisatoren hopen dat de bijeenkomst zal bijdragen aan een sterker regionaal beleid en een grotere inzet van overheden voor de bescherming van de rechten van inheemse volkeren, in het bijzonder van gemeenschappen die in vrijwillige isolatie leven of slechts beperkt contact hebben met de buitenwereld.