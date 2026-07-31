Drone-unit versterkt met extra drone

Het Korps Politie Suriname heeft wederom een stap voorwaarts gezet in de modernisering van de opsporing. Daarbij is de recent opgerichte drone-unit op woensdag 29 juli 2026 versterkt met een nieuwe drone, waardoor de politie nog sneller en doeltreffender kan optreden bij incidenten en verdachte situaties.

Met deze uitbreiding heeft de 1×24 uur inzetbare eenheid nog meer capaciteit om vanuit de lucht overzicht te houden, vluchtroutes van verdachten af te snijden en de criminaliteit gericht aan te pakken. De politie roept de gemeenschap op, alert te blijven en verdachte situaties direct te melden. Samen zorgen we voor een veiliger Suriname! Veiligheid is en blijft een zaak van u en de politie!