Voedselveiligheid versterkt met installatie nationale standaardcommissie

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft op 21 juli de National Mirror Committee (NMC) Food Safety Standards officieel geïnstalleerd. Met de instelling van deze commissie wil Suriname een actievere rol spelen bij de ontwikkeling van regionale voedselveiligheidsstandaarden binnen de CARICOM en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen in eigen land verder versterken.

Volgens het SSB biedt de commissie Suriname de mogelijkheid om nationale kennis, praktijkervaring en belangen in te brengen bij de ontwikkeling van regionale normen. Deze standaarden moeten bijdragen aan een betere bescherming van de volksgezondheid, meer vertrouwen in voedingsmiddelen en een sterkere regionale handel.

Waarnemend directeur Tanwir Hassankhan benadrukte tijdens de installatie dat samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere belanghebbenden, cruciaal is voor het ontwikkelen van breed gedragen en praktisch toepasbare standaarden. “Alleen door gezamenlijke inbreng, kan Suriname een sterke nationale positie innemen en effectief bijdragen aan de regionale besluitvorming”, stelde Hassankhan.

De National Mirror Committee zal de Surinaamse standpunten voorbereiden voor de ontwikkeling van twee belangrijke CARICOM-standaarden: de Food Safety Prerequisite Programmes (PRPs) and Good Hygiene Practices (GHPs) en het Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-systeem. Beide standaarden worden ontwikkeld onder leiding van de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ). Na goedkeuring door de Council for Trade and Economic Development (COTED), zullen de standaarden regionaal worden vastgesteld. Vervolgens is het de bedoeling dat het SSB deze als nationale standaarden voor Suriname adopteert.

De National Mirror Committee bestaat uit 21 deskundigen, afkomstig uit 16 organisaties uit zowel de publieke als de private sector. De leden nemen op vrijwillige basis deel en brengen hun expertise in om de ontwikkeling van voedselveiligheidsnormen te ondersteunen.

Zes commissieleden zullen Suriname daarnaast vertegenwoordigen in de Regional Technical Committee (RTC), die de technische ontwikkeling van de regionale standaarden binnen CROSQ begeleidt.

Tijdens de installatie werden tevens de bestuursleden gekozen. Claude Vinisie van de Stichting Samaria Tour werd benoemd tot voorzitter, terwijl Jaleesa Tomoredjo van de Stichting Viskeuringsinstituut, de functie van ondervoorzitster zal vervullen. Videsha Munusami treedt namens het SSB op als technisch secretaris van de commissie.

Met de installatie van de National Mirror Committee onderstreept het SSB zijn ambitie om de voedselveiligheid verder te verbeteren, de volksgezondheid beter te beschermen en de concurrentiepositie van Surinaamse producenten op de regionale markt te versterken. Volgens het bureau kunnen internationaal afgestemde voedselveiligheidsstandaarden nieuwe exportkansen creëren voor Surinaamse bedrijven binnen de CARICOM.