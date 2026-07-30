Bee: ‘Salarissen van 1448 langdurig afwezige ambtenaren geblokkeerd’

Marinus Bee, minister van Binnenlandse Zaken, heeft voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers afeglopen woensdag, een update gegeven over de voortgang van de opschoning van het ambtenarenbestand. Volgens de bewindsman zijn inmiddels 1448 salarissen van ambtenaren die langdurig onvindbaar zijn of in het buitenland verblijven, geblokkeerd of zijn de betrokken personen inmiddels uit overheidsdienst ontslagen.

Bee herinnerde eraan, dat eerder was vastgesteld dat 2154 personen op de loonlijst van de overheid stonden, terwijl zij niet meer in Suriname verbleven. Om hen een laatste mogelijkheid te bieden hun situatie te regulariseren, werd een registratie georganiseerd. Slechts 39 personen meldden zich daarna aan.

“Dat betekende dat ruim tweeduizend mensen niet zijn verschenen bij de registratie. Vervolgens is het traject ingezet, om hun salarissen te blokkeren en ze uit de overheidsdienst te laten treden. Ik mag u vertellen dat we daarin behoorlijk zijn opgeschoten”, aldus Bee.

Volgens Bee verloopt het proces zorgvuldig, omdat de overheid zich strikt aan de wettelijke procedures moet houden. Hij wees erop dat een onmiddellijke blokkering zonder de juiste juridische stappen, ertoe kan leiden, dat de overheid rechtszaken verliest. “De overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Mensen zeggen wel eens: blokkeer alles. Dat kan, maar dan verlies je zo een rechtszaak. Daarom moeten we de procedure in acht nemen en dat doen we ook.”

Van de 2154 geregistreerde gevallen zijn inmiddels 1253 salarissen geblokkeerd. Daarnaast zijn binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken nog eens 172 salarissen stopgezet en bij de groep geestelijke bedienaren, nog eens 96. Daarmee komt het totaal op 1448 geblokkeerde salarissen of afgeronde ontslagtrajecten.

Voor de resterende 896 gevallen loopt de administratieve afhandeling nog. Bee benadrukte dat het om een overheidsbrede operatie gaat en dat de verwerking grotendeels handmatig plaatsvindt, waardoor de administratie soms achterloopt op de feitelijke uitvoering.

Bee gaf enkele voorbeelden van de voortgang per ministerie. Bij Justitie en Politie zijn van de 148 dossiers inmiddels 92 afgehandeld. Binnenlandse Zaken had 188 gevallen, waarvan 153 zijn verwerkt. Bij Regionale Ontwikkeling en Sport resteert nog een groot deel van de afhandeling. Ook bij Defensie, Financiën, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Transport, Communicatie en Toerisme en diverse andere ministeries wordt het traject voortgezet.

Volgens Bee levert de maatregel de overheid een aanzienlijke financiële besparing op. Door het stopzetten van de salarisbetalingen wordt naar schatting jaarlijks ruim SRD 200 miljoen bespaard.

De minister weersprak daarnaast de kritiek, dat het ministerie met sensationele cijfers naar buiten zou zijn gekomen. Hij verwees naar opmerkingen van de heer Ramautarsing en stelde dat de gepresenteerde informatie gebaseerd is op de actuele administratieve gegevens. “Wat meneer Ramautarsing heeft gezegd, klopt niet. We zijn niet sensationeel bezig. Hij heeft gevraagd om de informatie te corrigeren. Ik heb toen gezegd dat ik dat zelf zou doen”, aldus Bee.