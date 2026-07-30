Gajadien: ‘Kleine man dupe van hogere ATM-tarieven’

Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP, wil dat de regering snel duidelijkheid verschaft over de verhoging van de tarieven voor transacties bij geldautomaten, die op 1 augustus ingaat. Tijdens de actualiteitenronde in De Nationale Assemblée stelde hij dat de samenleving recht heeft op een heldere uitleg over de aanleiding en de berekening van de nieuwe tarieven.

Volgens Gajadien is het niet ongebruikelijk, dat bedrijven hun tarieven aanpassen om kosten te dekken. Wel vindt hij dat dergelijke prijsverhogingen transparant moeten worden toegelicht. “Het gaat niet om bedrijven die kostendekkende tarieven willen hanteren, maar om de transparantie naar de samenleving toe”, aldus Gajadien.

Hij wees erop, dat zowel de regering als de Centrale Bank van Suriname, een rol hebben in het verschaffen van informatie over de tariefsaanpassingen. Hij benadrukte dat vooral burgers met een laag inkomen, de financiële gevolgen van hogere transactiekosten zullen voelen. “Het is juist de kleine man die hiervan de dupe wordt”, aldus Gajadien.

Hij drong er daarom op aan, dat de regering niet alleen het parlement, maar ook de samenleving zo spoedig mogelijk informeert over de reden achter de verhoging en de gevolgen daarvan.

De discussie volgde op de bekendmaking van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) dat de tarieven voor geldopnames en saldo-opvragingen bij geldautomaten vanaf 1 augustus 2026, worden aangepast. Volgens de SBV vloeit de wijziging voort uit een besluit van netwerkbeheerder BNets, die de kosten voor het beheer, onderhoud, de beveiliging en de verdere ontwikkeling van het landelijke ATM-netwerk heeft herzien.

De banken bepalen vervolgens zelf, welke kosten zij aan hun klanten doorberekenen. Bij de aankondiging werd geen overzicht van de nieuwe tarieven verstrekt. Juist het ontbreken van die informatie bracht Gajadien ertoe, de regering om opheldering te vragen.