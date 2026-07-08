KPS: ´Ondanks beperkte middelen blijft veiligheid prioriteit´

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in de maand mei 2026 in totaal 234 personen aangehouden, terwijl 132 verdachten in verzekering zijn gesteld. De aanhoudingen hadden betrekking op gewelds- en vermogensdelicten, alsmede andere strafbare feiten. Uit de maandelijkse criminaliteitscijfers blijkt verder dat in deze maand 19 gewapende overvallen en 22 berovingen zonder vuurwapen zijn geregistreerd. Ook vond in deze periode één levensberoving plaats. Daarnaast registreerde de politie 184 inbraken. In het kader van de verkeershandhaving werden zeven rijbewijzen ingevorderd, terwijl vier vuurwapens in beslag zijn genomen.

Uit de cijfers blijkt verder dat in de maand mei 23 suïcidegevallen zijn geregistreerd. Ook kwamen twee personen om het leven bij verkeersongevallen en werden drie vermissingen gemeld. Volgens het KPS blijven politiemedewerkers zich, ondanks beperkte middelen en andere uitdagingen, inzetten om de veiligheid in het land te waarborgen.

De behaalde resultaten zijn volgens het korps mede te danken aan de inzet van het politiepersoneel, de medewerking van de samenleving en de ondersteuning van de inlichtingendiensten.

Het KPS doet een beroep op de bevolking om verdachte situaties te blijven melden en samen met de politie bij te dragen aan een veiliger Suriname.