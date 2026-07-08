DNA-leden eisen duidelijkheid over kwikdiefstal te Geyersvlijt

Rabin Parmessar NDP-fractieleider, heeft zijn ongenoegen geuit over de manier waarop de regering vragen in DNA beantwoordt. Volgens hem blijven belangrijke vragen ook onbeantwoord. Hij wees erop dat de diefstal van een hoeveelheid kwik op het terrein van politiebureau Geyersvlijt, waar volgens hem na weken nog steeds geen duidelijkheid over is. Parmessar noemde ook de massale vissterfte in de Saramaccarivier. Volgens hem is de huidige situatie onacceptabel. “Dit kunnen we niet accepteren. Hoe moeilijk kan het zijn”, aldus Parmessar. Hij zei zich af te vragen, welke woorden hij nog moet gebruiken om diplomatisch te blijven. Minister Misiekaba, die tijdens de vergadering optrad als regeringscoördinator, wees de kritiek van de hand. Volgens hem neemt de regering het parlement wel degelijk serieus. Hij benadrukte dat de regering bereid is om verantwoording af te leggen. Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, zei dat hij eerder heeft aangegeven de kwestie rond de kwikdiefstal in comité-generaal te willen bespreken. Volgens hem is dat nodig, om het lopende onderzoek, niet te verstoren.

NDP-parlementariër Ebu Jones stelde dat de Grondwet de regering de mogelijkheid biedt, instructies te geven aan het Openbaar Ministerie (OM). Daarom begrijpt hij niet hoe de regering kan zeggen, dat zij niet op de hoogte is. “Hoe kan kwik verdwijnen op een politiebureau?”, aldus Jones. Volgens Jones zijn de tot nu toe gegeven verklaringen onvoldoende.

VHP-fractieleider Asis Gajadien riep de regering op, de vragen van het parlement serieuzer te beantwoorden. Volgens hem wordt steeds verwezen naar lopende onderzoeken, terwijl het parlement duidelijkheid verlangt. “En als men zegt dat men het niet kan, laat het dan weten. Want dit gaan we niet accepteren,” aldus Gajadien.