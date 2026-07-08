DNA-leden eisen duidelijkheid over vissterfte in Saramaccarivier

De aanhoudende massale vissterfte in de Saramaccarivier, blijft zorgen baren en vormde gisteren opnieuw onderwerp van debat in De Nationale Assemblee (DNA). Meerdere parlementariërs drongen er bij de regering op aan, snel duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak van het incident, de voortgang van het onderzoek en de ondersteuning van de getroffen gemeenschappen. DNA-lid Raymond Sapoen stelde dat de eerste verklaringen van de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) onvoldoende antwoorden bieden. Hij wees erop, dat de situatie na twee weken alleen maar zorgwekkender is geworden. “Ik wil toch, hoewel het al twee weken gaande is, de kwestie van die massale vissterfte, wederom onder de aandacht brengen van de regering. We weten wat de eerste statements zijn geweest van de NMA, die aanvankelijk heeft verwezen naar een eenmalige chemische lozing, en nu internationale ondersteuning zoekt voor een technische conclusie over de precieze oorzaak.”

Volgens Sapoen zijn de bewoners langs het Boven-Saramaccagebied teleurgesteld over de compensatiemaatregelen, terwijl eerder was aangekondigd, dat de regering zou voorzien in de basisbehoeften van de getroffen gemeenschap.

Hij benadrukte dat naast het technische onderzoek ook de justitiële kant, onderzocht moet worden. “Is er intussen vanuit de regering onderzocht waar die mogelijke oorzaak gelegen is? We horen geluiden dat illegale goudwinning hiervoor gezorgd heeft. Dat is natuurlijk geen nieuws; we moeten dat nu dringend reguleren. Maar is er enig uitsluitsel over de veroorzaker? Daarvoor heb je geen internationale ondersteuning nodig, maar wel helderheid van de regering.” Ronny Asabina BEP-fractieleider noemde de massale vissterfte een ramp en bekritiseerde de informatievoorziening vanuit de overheid. “De regering had beloofd hier in het parlement met informatie te komen zodra die beschikbaar zou zijn. Maar wij moeten via de nieuwsmedia vernemen, dat er internationale hulp is ingeroepen.” Volgens Asabina leven de bewoners van het getroffen gebied in onzekerheid en vrezen zij voor bewijsvervalsing. Hij vroeg de regering of officieel is vastgesteld, dat er sprake is van een ramp en wilde weten of de plaatselijke gemeenschappen zelf zullen moeten opdraaien voor de kosten die uit de situatie voortvloeien. Daarnaast legde hij een verband met de wateroverlast in Brokopondo in 2022 na het openen van de spillkleppen van de Afobakastuwdam. “Toen werden dorpen maandenlang onder water gezet. Uiteindelijk bleek uit een zogenaamd onafhankelijk onderzoek, dat de ramp niet het gevolg was van menselijk handelen, maar van de natuur. Die mensen moesten tekenen om in aanmerking te komen voor een habbekrats aan compensatie.” Volgens Asabina mag dat scenario, zich niet herhalen. “De mensen van de getroffen gebieden verdienen rechtvaardigheid, transparantie en bescherming van hun gezondheid en leefomgeving.” NPS-parlementariër Jerrel Pawiroredjo noemde de vissterfte op deze schaal verontrustend en wees erop, dat een incident van deze omvang verschillende oorzaken kan hebben. “Er is al wat onderzoek gedaan en ik betwijfel de lokale deskundigheid niet, maar iets van deze omvang kan complex zijn. Het kunnen toxische stoffen zijn, bacteriologische oorzaken of andere milieugerelateerde factoren. Daar kun je internationale experts voor vragen.” Hij uitte vooral zorgen over de gezondheid en veiligheid van de bewoners, die stroomafwaarts wonen en afhankelijk zijn van de rivier voor drinkwater en voedsel. Pawiroredjo vroeg de regering daarom of het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) inmiddels is ingezet en of de getroffen gemeenschappen voldoende ondersteuning, begeleiding en voorlichting ontvangen. Volgens hem verdienen de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking bijzondere aandacht.