SURINAME INVESTEERT TE WEINIG IN TALENTONTWIKKELING

De terugkeer van talentenjachten zoals Got Talent, zorgt voor enthousiasme onder veel Surinamers. Muzikanten, dansers, zangers en andere creatieve geesten, krijgen opnieuw een podium, om hun vaardigheden te tonen aan een breed publiek. Dat is positief, talent verdient immers erkenning. Maar zodra de spotlights doven en de camera’s uitgaan, blijft een belangrijke vraag over, wat gebeurt er daarna? Hoe begeleiden we jongeren met voldoende talent. Het succes van een talentenjacht mag niet worden verward met een beleid voor talentontwikkeling. Een wedstrijd kan talent zichtbaar maken, maar zij garandeert niet dat talent zich verder kan ontwikkelen. Juist daar ligt een uitdaging waar Suriname al jarenlang mee worstelt. Veel jongeren beschikken over bijzondere vaardigheden op het gebied van muziek, sport, kunst, technologie en andere disciplines. Toch ontbreekt het vaak aan de faciliteiten, begeleiding en financiële ondersteuning, die nodig zijn, om het talent verder te ontwikkelen. Het gevolg is dat veelbelovende jongeren vroeg of laat vastlopen.

Voor velen lijkt de enige oplossing daarom het buitenland. Daar zijn meer opleidingsmogelijkheden, grotere markten en meer kansen om van een talent daadwerkelijk een beroep te maken. Het is dan ook niet verrassend, dat veel Surinaamse artiesten, sporters en andere creatieve professionals uiteindelijk buiten de landsgrenzen, erkenning zoeken en vaak ook krijgen. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd zorgwekkend. Een land dat zijn talenten niet voldoende ondersteunt, loopt het risico zijn meest creatieve en ambitieuze mensen te verliezen. De vraag is daarom niet of Suriname talent heeft, maar waarom zoveel talent moeite heeft om hier te groeien.

Een belangrijke oorzaak is dat talentontwikkeling vaak geen prioriteit schijnt te zijn. Wanneer er wordt gesproken over investeringen, gaat de aandacht meestal uit naar traditionele sectoren. Natuurlijk zijn die belangrijk, maar ook de creatieve industrie, sportsector en culturele sector, kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Bovendien gaat talentontwikkeling over meer dan alleen entertainment. Het gaat om het creëren van kansen voor jongeren. Het gaat om het stimuleren van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Het gaat om het benutten van potentie die anders verloren dreigt te gaan. Veel talentvolle jongeren horen dat zij hun dromen moeten najagen. Maar dromen alleen zijn niet genoeg. Zij hebben ook begeleiding, trainingen, podia, netwerken en financiële mogelijkheden nodig. Zonder die ondersteuning wordt talent vaak gereduceerd tot een hobby, in plaats van een toekomstperspectief. De harde realiteit is dat maar weinig mensen in Suriname, volledig kunnen leven van hun talent. Niet omdat het talent ontbreekt, maar omdat de structuren ontbreken, die talent kunnen omzetten in duurzame carrières.

Daarom moeten we niet stoppen bij de terugkeer van een talentenjacht. Die zou juist het begin moeten zijn van een bredere discussie, over hoe Suriname zijn talenten ondersteunt, ontwikkelt en behoudt. Want een samenleving die haar talent alleen bewondert, maar niet investeert in zijn groei, laat enorme kansen liggen. Talent mag geen exportproduct worden dat pas waarde krijgt zodra het land heeft verlaten. Het moet hier kunnen groeien, bloeien en bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.