DIGITALISERING IS EEN NOODZAAK

De wereld digitaliseert in razend tempo. Waar kunstmatige intelligentie (AI), geautomatiseerde dienstverlening en digitale platforms enkele jaren geleden nog toekomstmuziek waren en leken, zijn ze inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Overheden verwerken vergunningen digitaal, banken voeren transacties binnen enkele seconden uit en burgers regelen steeds meer zaken online, zonder een loket te bezoeken. De vraag is niet langer, of deze digitale revolutie Suriname zal bereiken. De vraag is of Suriname er klaar voor is. Het antwoord daarop heeft twee kanten.

Aan de ene kant zijn er ontwikkelingen die laten zien, dat Suriname wel degelijk vooruitgang boekt. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), is daarvan misschien wel het beste voorbeeld. Als je enkele jaren geleden een uittreksel of nationaliteitsverklaring nodig had, wist je dat je vroeg moest opstaan om een plaats in de rij te bemachtigen. Vaak ging daar een halve werkdag mee verloren. Tegenwoordig is de situatie voor veel burgers veranderd. Met een Digitale ID kunnen officiële documenten eenvoudig online worden aangevraagd en gedownload. Letterlijk vanuit huis, of zelfs liggend op de bank. Geen lange wachttijden, geen stapels formulieren en geen onnodige bezoeken aan een overheidskantoor. Zo hoort dienstverlening in de 21ste eeuw eruit te zien. Ook de bancaire sector laat zien, dat verandering mogelijk is. Nog niet zo lang geleden moesten rekeninghouders soms één of twee werkdagen wachten, alvorens een overboeking van de ene bank naar de andere, zichtbaar werd. Inmiddels worden veel transacties binnen kantooruren, vrijwel direct verwerkt. Dat lijkt misschien een kleine verbetering, maar voor ondernemers, werknemers en consumenten, betekent het een enorme winst. Geld dat sneller beschikbaar is, zorgt voor een efficiëntere economie. Juist omdat deze positieve voorbeelden bestaan, is het des te moeilijker te begrijpen, waarom zoveel andere instanties nog steeds vasthouden aan verouderde werkwijzen. Nog altijd worden burgers van het ene loket naar het andere gestuurd. Formulieren moeten met de hand worden ingevuld, documenten moeten worden gekopieerd en dezelfde gegevens moeten keer op keer, opnieuw worden aangeleverd, terwijl de overheid die informatie vaak al bezit. Voor een eenvoudige aanvraag moet soms een halve of zelfs een hele werkdag, worden opgeofferd. Dat is niet alleen frustrerend voor burgers, maar ook kostbaar voor de economie. Tijd is geld. Iedere minuut die een ondernemer, werknemer of zelfstandige in een wachtrij doorbrengt, is tijd die niet productief wordt besteed. Digitalisering is daarom veel meer dan een kwestie van gemak. Ze verhoogt de efficiëntie, verlaagt de kosten en verbetert de dienstverlening. Toch lijkt het alsof sommige organisaties digitalisering nog altijd zien als een luxe in plaats van een noodzaak. Er wordt vaak gewezen op beperkte middelen, gebrek aan personeel of technische uitdagingen. Dat zijn reële obstakels, maar ze mogen geen excuus worden, om stil bij te blijven staan. De voorbeelden van het CBB en de banken, bewijzen immers dat vooruitgang wel degelijk mogelijk is wanneer er visie, politieke wil en investeringen zijn. Ondertussen staat de wereld niet stil. Kunstmatige intelligentie verandert in hoog tempo de manier, waarop organisaties werken. AI kan documenten analyseren, aanvragen beoordelen, klanten helpen via chatbots, fraude opsporen en administratieve processen aanzienlijk versnellen. In veel landen wordt deze technologie al ingezet binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, de belastingdiensten en de rechtspraak. Suriname kan zich niet veroorloven deze ontwikkeling, vanaf de zijlijn te bekijken. De olie- en gassector zal de komende jaren zorgen voor nieuwe economische kansen, maar moderne economieën draaien niet alleen op natuurlijke hulpbronnen. Ze draaien ook op kennis, innovatie en een efficiënte overheid. Buitenlandse investeerders verwachten snelle procedures, betrouwbare digitale systemen en een overheid die met haar tijd meegaat. Digitalisering brengt uiteraard ook verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe meer persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen, hoe belangrijker cybersecurity wordt. Bescherming van data, goede wetgeving en deskundig personeel, zijn geen luxe, maar voorwaarden om het vertrouwen van burgers te behouden. Een digitale overheid zonder goede beveiliging is immers net zo kwetsbaar, als een bank zonder sloten. Maar misschien is de grootste uitdaging niet technologisch, maar cultureel. Digitalisering vraagt een andere manier van denken. Niet de vraag: Hoe hebben we het altijd gedaan? moet centraal staan, maar: Hoe kunnen we het beter doen? Zolang organisaties vasthouden aan oude gewoonten, omdat ze nu eenmaal vertrouwd zijn, zal echte vooruitgang uitblijven en belemmeren. Suriname hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De goede voorbeelden zijn er legio. Het CBB heeft bewezen dat digitale dienstverlening de burger tijd, geld en ergernis bespaart. De banken hebben laten zien dat processen sneller kunnen zonder in te leveren op betrouwbaarheid. Nu is het aan de overige ministeries, parastatale bedrijven en publieke instellingen diezelfde omslag te maken. De digitale revolutie wacht op niemand. Landen die vandaag investeren in technologie, plukken daar morgen de vruchten van. Landen die blijven vasthouden aan papierwerk, lange wachtrijen en omslachtige procedures, blijven onvermijdelijk achterlopen.