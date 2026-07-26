ECONOMISCH HERSTEL BEGINT BIJ VERTROUWEN, NIET BIJ CIJFERS

De discussie over economisch herstel in Suriname wordt vaak gevoerd aan de hand van cijfers: economische groei, inflatie, schuldafbouw en begrotingsresultaten. Deze indicatoren zijn belangrijk, maar zij vertellen slechts een deel van het verhaal. De werkelijke basis voor duurzaam herstel ligt dieper: in het vertrouwen dat burgers, bedrijven en investeerders hebben in de instituties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van publieke middelen. Suriname heeft de afgelopen jaren een zwaar economisch traject doorlopen. Hervormingen, aanpassingen en financiële discipline waren noodzakelijk om de macro-economische stabiliteit terug te brengen. Maar stabiliteit op papier betekent nog niet automatisch herstel van vertrouwen binnen de samenleving. Mensen willen niet alleen weten of de cijfers verbeteren; zij willen weten of het land een duidelijke koers heeft en of beleidskeuzes op een transparante en voorspelbare manier worden uitgevoerd. Juist daar ligt een belangrijke uitdaging.

De economische problemen van Suriname zijn nooit uitsluitend financiële problemen geweest. Ze zijn ook het gevolg van institutionele zwakte, gebrekkige communicatie en een gebrek aan voorspelbaarheid in beleid. Wanneer begrotingen voortdurend onder druk staan, inkomsten onzeker zijn en beslissingen onvoldoende worden uitgelegd, ontstaat niet alleen economische onzekerheid, maar ook maatschappelijke twijfel over het vermogen van de overheid om verantwoord te besturen. Vertrouwen verdwijnt snel wanneer burgers het gevoel krijgen, dat beleid achter gesloten deuren wordt gemaakt of dat keuzes niet helder worden toegelicht. Ondernemers stellen investeringen uit wanneer regels veranderen of wanneer de economische richting onduidelijk blijft. Investeerders zoeken zekerheid, geen verrassingen. Daarom is vertrouwen geen abstract begrip, maar een economische factor die rechtstreeks invloed heeft op groei en ontwikkeling. Suriname heeft dringend behoefte aan een duidelijke langetermijnvisie. Een land kan geen duurzame vooruitgang boeken wanneer beleid wordt ervaren als een reeks losse maatregelen zonder samenhang. De samenleving moet weten waar het land naartoe wil, welke hervormingen noodzakelijk zijn en welke keuzes vandaag worden gemaakt om morgen sterker te staan. Transparantie moet daarbij geen slogan zijn, maar een dagelijkse praktijk van bestuur. Een overheid die uitlegt waarom bepaalde beslissingen worden genomen, creëert meer begrip en draagvlak. Verantwoording afleggen is geen teken van zwakte, maar juist een kenmerk van sterk leiderschap. Ook fiscale discipline blijft een belangrijke voorwaarde voor de toekomst. Dit betekent niet dat de overheid simpelweg moet bezuinigen. Het betekent dat publieke middelen zorgvuldig moeten worden ingezet, dat er duidelijke prioriteiten worden gesteld en dat keuzes worden gemaakt met oog voor toekomstige generaties.

Elke uitgave vandaag heeft gevolgen voor de financiële ruimte van morgen. Deze discussie wordt nog belangrijker nu Suriname aan de vooravond staat van mogelijke grote inkomsten uit de olie- en gassector. De geschiedenis van grondstoffenrijke landen leert dat natuurlijke rijkdom niet automatisch leidt tot welvaart. Zonder sterke instituties kunnen olie-inkomsten leiden tot verspilling, afhankelijkheid en ongelijkheid. Met goed bestuur kunnen dezelfde inkomsten juist worden gebruikt om de economie te versterken, infrastructuur te verbeteren, onderwijs te ontwikkelen en nieuwe economische sectoren op te bouwen.

De olie- en gasperiode mag daarom niet worden gezien als een eenvoudige oplossing voor alle economische problemen. Het is een kans die alleen succesvol kan worden benut als Suriname beschikt over sterke instituties, transparant bestuur en een duidelijke ontwikkelingsstrategie.

Goed bestuur is daarbij niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan betrouwbare spelregels en een stabiel investeringsklimaat. Burgers hebben recht op inzicht in de besteding van publieke middelen. Maatschappelijke organisaties hebben een rol in het bewaken van transparantie en verantwoord bestuur. De versterking van publieke instituties verdient daarom dezelfde aandacht als economische groei. Een overheid kan alleen effectief functioneren wanneer zij beschikt over deskundige medewerkers, betrouwbare systemen, onafhankelijke controlemechanismen en de capaciteit om beleid daadwerkelijk te evalueren. De kern van de uitdaging is uiteindelijk eenvoudig: de toekomst van Suriname wordt niet alleen bepaald door hoeveel rijkdom het land bezit, maar door hoe zorgvuldig daarmee wordt omgegaan. Economisch herstel begint niet bij cijfers in rapporten, maar bij vertrouwen. Vertrouwen in beleid, vertrouwen in instituties en vertrouwen dat nationale middelen worden ingezet in het belang van de samenleving. Het versterken van transparantie en fiscale verantwoordelijkheid is daarom niet slechts een financiële hervorming, maar een investering in de geloofwaardigheid en toekomst van Suriname.