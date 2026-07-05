PERSONEELSUITSTROOM NATIONAAL LEGER

OORZAAK EN GEVOLG

Zowel de minister van Defensie als de nieuwe bevelhebber van het Nationaal Leger, hebben zonder enige terughoudendheid gezegd, ernstig bezorgd te zijn over de personeelsuitstroom bij onze grootste gewapende macht. Beide hooggeplaatste autoriteiten achtten het moment aangebroken, toch maar te vertellen, hoe het daadwerkelijk zit en om zo de ernst van de situatie aan te geven. De uitstroom binnen het Nationaal Leger is geen nieuw fenomeen en is bij Keerpunt, al vele jaren bekend. Echter is het wél zo, dat een uitstroom geleidelijk aan kan plaatsvinden en geen verstrekkende gevolgen hoeft te hebben, als er op gezette tijden en wel elk jaar, via nieuwe lichtingen aan aanvulling wordt gewerkt. Wat echter van eminent belang moet worden geacht, is dat de organisatie een gezonde werkplek is, en dat de groeimogelijkheden eveneens gezond zijn. En dat is nu precies wat deze gevechtsmachine ernstig parten speelt. Suriname is een klein land met een kleine bevolking en heel weinig blijft geheim, ook de omstandigheden die spelen binnen de muren van de hoofdkazerne en de daarbij horende detachementen, de marine en luchtmacht, komen naar buiten. Niet door publicaties in de officiële media of de CDS, maar wel door ‘mofo koranti’ en de moderne sociale media, waar je anoniem kan vertellen, wat zich binnen het NL afspeelt en ook de perikelen tussen de legerleiding en het ministerie van Defensie en de onvoldoende geldoverboekingen vanwege het ministerie van Financiën ten bate van deze grootste gewapende macht. Maar laten we heel eerlijk blijven.

Het NL heeft nooit voldoende middelen gehad om normaal en zoals het hoort, te kunnen functioneren. Laten wij ervan uitgaan dat vanaf 1975, opeenvolgende regeringen nimmer hadden kunnen bevroeden, hoe kostbaar een leger wel zou zijn en hoe dat allemaal en op den duur, zou moeten worden gefinancierd. Niet de zogeheten revolutionairen uit 1980-1987 en daarna de burgerregeringen hebben het NL voldoende geld toe kunnen spelen, om de zaak gezond te krijgen en houden. Het is decennialang een pappen en nathouden situatie geweest, waarbij niet zelden de zaak draaiende moest worden gehouden door middel van geschenkzendingen uit het buitenland voor uniformen, veldkeukens en ook zwaar materieel. Ook is het voorgekomen, dat vliegend materieel werd verkregen, waarbij betalingsachterstanden optraden en de leveringen van reserveonderdelen en de zogeheten after sales service, in het water vielen. Ook bij de marine ging het regelmatig fout, omdat boten bij gebrek aan reserveonderdelen, niet konden uitvaren. Uitvaren zonder voldoende brandstof was altijd een onmogelijke opgave en dreef menig commandant tot wanhoop. Zeer frustrerend, want het wel willen bewaken van onze territoriale wateren en dat niet kunnen, speelde te vaak. Ook nu nog, kan buitengaats patrouilleren, niet volgens een bepaalde regelmaat geschieden, wegens de te vele tekortkomingen bij alle schakels van dit Nationaal Leger. Over het verzorgen de zogeheten foerage, zouden we boekdelen kunnen schrijven. Wat zonder meer gesteld kan worden, is dat die niet volgens wens verloopt. Bij het plotseling moeten uitrukken en het over grotere voorraden aan voedsel moeten kunnen beschikken, ontstaan gelijk enorme problemen.

Ook op de detachementen wordt steen en been geklaagd over de late aanvoer van voeding, de gevarieerdheid en kwaliteit. Allemaal zaken die gemaakt hebben dat steeds minder jongemannen en vrouwen zich geroepen voelen aan een carrière binnen het NL te beginnen. De verhalen over het militaire leven binnen het NL zijn niet bepaald positief, en dan ook nog voor een salaris, dat alles behalve aantrekkelijk is en aan inflatie onderhevig is, net zoals de betalingen aan andere ambtenaren die niet op detachering hoeven te gaan. Maar de oorzaak van al deze ellende, moet wél in alle eerlijkheid gezocht worden bij opeenvolgende regeringen en vooral die de zaak bij herhaling macro-economisch naar de filistijnen, hebben geholpen. Wanbeleid op de Centrale Bank en Financiën die de SRD naar de bliksem hebben geholpen en ervoor gezorgd, dat ook de koopkracht van de militair is vernietigd. Een macro-economische vernietiging werkt door in alle geledingen van de maatschappij en ook bij de ambtenaren van het leger. Deze geldontwaarding, die veroorzaakt is door economisch en financieel wanbeleid, heeft gemaakt dat heel veel militairen moesten gaan bijbanen, waarbij ook velen bewakingsdiensten zijn gaan uitvoeren bij witwassers en drugsbaronnen. Deze soms noodgedwongen handelingen hebben gemaakt dat het imago van het NL aanmerkelijke schade opliep. Maar door de economische malaise en het geldgebrek bij verreweg de meesten, zijn ook de taferelen binnen het NL, thans overbekend bij de samenleving en veel jongeren. Misschien zullen sociale ellende en groot geldgebrek, nog wat jongeren enthousiasmeren zich bij de volgende lichting, die minister Ramsaran heeft aangekondigd, aan te sluiten. Waar men bij de overheid en dan wel bij Defensie, wel van bewust dient te zijn, is dat de leefomstandigheden van de jonge en oudere militair, aanzienlijk dienen te verbeteren en wel in rap tempo, anders zullen ook de pas aangetrokken jongeren, ook weer rap het NL wederom verlaten. Zaken die een oorzaak hebben, krijgen ook vaak te maken met een gevolg. De stiefmoederlijke behandeling van het Nationaal Leger door vaak verkeerde prioriteitstellingen, heeft tot gevolg een constante en nu verhevigde uitstroom van jonge en oudere militairen.