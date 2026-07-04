SEOGS PODIUM VAN PRACHT EN PRAAL, MAAR WAAR BLIJFT DE OLIEWET?

De Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS 2026) heeft opnieuw laten zien, hoe groot de ambities zijn rond de toekomstige olie- en gasindustrie in Suriname. Internationale energiebedrijven, investeerders, overheidsfunctionarissen en lokale ondernemers verzamelden zich in een sfeer van optimisme, deals en strategische beloften. Memoranda van overeenstemming werden ondertekend, nieuwe ontdekkingen aangekondigd en investeringsplannen gepresenteerd. Het plaatje oogde indrukwekkend. Maar achter de glans van de conferentie rijst een ongemakkelijke vraag: waar blijft de stevige wetgeving, de institutionele versterking en de langetermijnplanning die dit alles moet dragen?

Een van de belangrijkste momenten tijdens SEOGS was de ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen TotalEnergies, Staatsolie en de regering van Suriname rond het GranMorgu-project in Blok 58. De overeenkomst wordt gepresenteerd als een mijlpaal en bevestiging van internationaal vertrouwen in Suriname als toekomstige olieproducent. Tegelijkertijd benadrukt het vooral hoe snel de sector zich ontwikkelt, terwijl de beleidsmatige en juridische fundamenten nog steeds achterlopen op de realiteit van de offshore-ambities.

Ook in Blok 52 blijft de dynamiek toenemen. Petronas kondigde opnieuw een aardgasvondst aan, terwijl het bedrijf samen met Staatsolie, toewerkt naar een definitief investeringsbesluit voor het Sloanea-gasveld. Het blok wordt inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende offshoregebieden van het land. De plannen voor een drijvende LNG-installatie en de mogelijke start van de commerciële productie rond 2030 worden met vertrouwen uitgesproken. Maar het tempo van de exploratie en investeringsbeslissingen contrasteert met de trage ontwikkeling van een robuust nationaal beleidskader dat deze toekomstige inkomstenstroom moet begeleiden.

Volgens Petronas-topman Mohd Jukris Abd Wahab is het allang niet meer een kwestie van “óf er olie en gas is” in Suriname, maar van “hoe snel projecten kunnen worden uitgevoerd”. Het Guyana-Suriname-bekken wordt door hem omschreven als een van de succesvolste exploratieregio’s ter wereld. Toch schuilt precies daar het spanningsveld: internationale spelers kijken naar snelheid en rendement, terwijl de Surinaamse Staat nog worstelt met institutionele capaciteit, coördinatie en wetgeving.

Die spanning wordt nog zichtbaarder in de bijdrage van TotalEnergies over het GranMorgu-project. De ontwikkeling in Blok 58 is technisch indrukwekkend, met tientallen putten, honderden kilometers pijpleiding en een FPSO-installatie als kern van de operatie. Maar ook hier geldt dat het vooral een projectlogica is die internationaal wordt gestuurd, terwijl de nationale beleidsarchitectuur die deze megaprojecten moet reguleren, nog niet volledig is meegegroeid. Tegenover deze investeringsdynamiek staat de waarschuwing van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In een technisch rapport stelt het IMF dat Suriname nog onvoldoende voorbereid is op de verwachte olie-inkomsten vanaf 2028. Hoewel er wetgeving bestaat om de staatsfinanciën te beschermen tegen de zogenaamde ‘olieboom’, blijft de uitvoering achter door institutionele zwakte, gebrekkige coördinatie en een tekort aan deskundig personeel.

Vorige maand stelde econoom Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) dat dit geen nieuwe boodschap is. De analyse dat Suriname institutioneel niet klaar is voor een instroom van olie-inkomsten, wordt al jaren herhaald door lokale deskundigen. Het probleem zit volgens hem niet in het ontbreken van inzichten, maar in de politieke wil om structurele hervormingen effectief door te voeren. Daarbij komt een fundamenteel vraagstuk naar voren: transparantie en governance. Hoe worden toekomstige staatsinkomsten beheerd, hoe worden uitgaven gecontroleerd en hoe wordt de samenleving geïnformeerd over de besteding van publieke middelen? Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen dreigt de olie- en gasontwikkeling een versneller te worden van bestaande structurele zwaktes in plaats van een motor van duurzame groei. Wat de SEOGS 2026 vooral heeft blootgelegd, is de kloof tussen ambitie en institutionele realiteit. Aan de ene kant een sector die in hoog tempo investeringen aantrekt, technische mijlpalen bereikt en internationale partners aan zich bindt. Aan de andere kant een staat die nog werkt aan het opbouwen van de noodzakelijke juridische, fiscale en bestuurlijke fundamenten. De vraag is dan ook niet langer of Suriname olie- en gasinkomsten zal ontvangen. Die realiteit is ingezet. De echte vraag is of het land erin zal slagen om die rijkdom te vertalen in duurzame ontwikkeling, of dat het opnieuw zal struikelen over dezelfde valkuilen die andere grondstofrijke economieën hebben gekend: zwak bestuur, gebrekkige planning en onvoldoende institutionele discipline.

SEOGS mag dan het podium zijn van pracht en praal, de echte test vindt daarbuiten plaats. In de wetgeving die nog moet worden versterkt. In de instellingen die nog moeten worden opgebouwd. En in de keuzes die vandaag worden gemaakt, voordat de eerste grote olie-inkomsten daadwerkelijk binnenstromen.