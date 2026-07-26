ALLES WAT DE KLOK SLAAT IS OLIE EN GAS

In Suriname lijkt vrijwel alles te draaien om olie en gas. De verwachtingen rond de toekomstige inkomsten uit deze sector zijn groot. Er wordt gesproken over economische groei, nieuwe kansen, ontwikkeling en financiële ruimte voor toekomstige generaties. Maar terwijl de aandacht vooral uitgaat naar investeringen, contracten en productieplannen, blijft een andere belangrijke vraag onderbelicht: zijn de instellingen die deze toekomstige inkomsten moeten beheren en beschermen daadwerkelijk klaar? Een van de belangrijkste instrumenten die Suriname moet hebben om verantwoord om te gaan met olie- en gasinkomsten, is een goed georganiseerd spaar- en stabilisatiefonds. Een dergelijk fonds moet ervoor zorgen dat de inkomsten niet alleen worden gebruikt voor de korte termijn, maar ook bijdragen aan economische stabiliteit en toekomstige generaties.

Maar waar is dit fonds gevestigd? Wie heeft de leiding? Wie houdt toezicht? Bij welke financiële instelling worden de middelen beheerd? Zijn er recente jaarverslagen en openbare rapportages beschikbaar? Wij van Keerpunt vinden dat dit geen onbelangrijke vragen zijn. Transparantie en controle zijn geen luxe, maar voorwaarden voor goed bestuur. Hetzelfde geldt voor andere fondsen die bedoeld zijn om maatschappelijke zekerheid te bieden, zoals een fonds voor voorzieningen rond ouderschapsverlof of een nationaal garantiefonds voor huisvesting. Ook daar is het gerechtvaardigd om te vragen hoe deze structuren zijn ingericht, wie verantwoordelijk is en hoe de samenleving controle kan uitoefenen.

Een fonds zonder duidelijk bestuur, zonder transparante administratie en zonder openbare verantwoording, roept meer vragen op dan vertrouwen. Juist nu Suriname zich voorbereidt op een periode waarin grote inkomsten uit de olie- en gassector worden verwacht, moet de institutionele basis op orde zijn. Het verleden heeft ons namelijk geleerd dat natuurlijke rijkdommen op zichzelf geen garantie zijn voor ontwikkeling. Suriname beschikte eerder over waardevolle grondstoffen. We hebben de periode van bauxiet gehad, we beschikken over goudvoorraden, hout en andere natuurlijke rijkdommen.

Toch zien wij vandaag dat de overheid nog steeds worstelt met structurele financiële problemen en afhankelijk blijft van leningen, waaronder buitenlandse financiering. De aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen heeft dus niet automatisch geleid tot duurzame welvaart. Dat moet een belangrijke waarschuwing zijn bij de verwachtingen rond olie en gas.

Suriname moet waken voor de zogenaamde resource curse, waarbij landen met grote natuurlijke rijkdommen juist geconfronteerd worden met economische afhankelijkheid, slecht bestuur, verspilling van inkomsten en grotere ongelijkheid. Rijkdom uit de bodem kan een zegen zijn, maar zonder sterke instituties, transparantie en verantwoord financieel beleid kan het ook een last worden.

De discussie over olie en gas mag daarom niet alleen gaan over hoeveel geld Suriname zal verdienen. De belangrijke vraag is, hoe dat geld wordt beheerd. Wie bewaakt de inkomsten? Wie controleert de uitgaven? Welke garanties bestaan er dat toekomstige generaties daadwerkelijk profiteren? De samenleving heeft recht op duidelijke antwoorden voordat de eerste grote inkomsten binnenstromen. Olie en gas kunnen een historische kans zijn voor Suriname, maar alleen wanneer de fundamenten van goed bestuur even sterk zijn als de verwachtingen over de opbrengsten. Anders dreigt het gevaar dat ook deze rijkdom uiteindelijk slechts een hoofdstuk wordt in een lange geschiedenis van gemiste kansen.