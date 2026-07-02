President roept op tot gezamenlijke opbouw van Suriname

President Jennifer Simons heeft na de goedkeuring van de Staatsbegroting 2026 in De Nationale Assemblée, opgeroepen tot meer samenwerking tussen regering, parlement en samenleving. Volgens haar vormt de aangenomen begroting een belangrijke stap, maar zal de ontwikkeling van Suriname alleen slagen, als alle betrokkenen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Het staatshoofd erkende dat de totstandkoming van de begroting geen eenvoudig proces is geweest. Met de goedkeuring door het parlement is volgens haar een belangrijke fase afgerond, waardoor de regering zich nu volledig kan richten op de uitvoering van haar beleidsvoornemens.

Simons benadrukte dat de begroting is opgesteld met als uitgangspunt te investeren in de behoeften van de samenleving. Zij wees erop dat de herstructurering van de staatsschuld extra financiële ruimte heeft gecreëerd, waardoor meer middelen beschikbaar komen voor prioritaire sectoren, waaronder het onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en toerisme. Ook moet geld worden vrijgemaakt voor onder meer de renovatie van scholen, verbetering van de zorg en de verdere ontwikkeling van de agrarische sector en het toerisme.

Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning had tijdens de begrotingsbehandeling gezegd, dat de regering inzet op een sterker financieel beheer en een goede voorbereiding op de toekomstige olie- en gasinkomsten. Volgens haar is een gezonde financiële huishouding noodzakelijk om de macro-economische stabiliteit te waarborgen en duurzame economische groei mogelijk te maken.

Zij lichtte toe, dat de regering werkt aan verdere versterking van de overheidsfinanciën, een efficiëntere aansturing van staatsbedrijven en een zorgvuldige voorbereiding op de olie-economie.

De president stelde voorts, dat Suriname alleen vooruitgang kan boeken wanneer er ruimte is voor zelfreflectie. Volgens haar geldt die verantwoordelijkheid zowel voor de regering als voor het parlement. Zij wees erop dat het land er de afgelopen decennia niet in is geslaagd de structurele problemen definitief op te lossen. “We hebben niet bereikt wat we wilden. Er zijn periodes geweest, waarbij we zaken hebben gerealiseerd. Maar de fundamentele oplossing van onze problemen is ons nog niet gelukt”, aldus Simons.

Volgens het staatshoofd is een constructieve houding daarbij onmisbaar. Kritiek moet volgens haar zakelijk en oplossingsgericht zijn, terwijl regering en parlement bereid moeten zijn elkaar dagelijks op te zoeken om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Simons deed daarom een beroep op alle maatschappelijke geledingen om verschillen opzij te zetten en het nationale belang voorop te stellen. Zij benadrukte dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer overheid, parlement en samenleving de krachten bundelen en gezamenlijk werken aan stabiliteit, economische groei en een betere toekomst voor Suriname.