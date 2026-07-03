ExxonMobil declareert miljarden aan kosten voor olieproductie in Guyana

ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) heeft in 2025, productiekosten ter waarde van GY$82,2 miljard (ongeveer USD 395 miljoen) gedeclareerd voor de olieproductie in het Stabroek-blok. De kosten komen ten laste van Guyana via het systeem van cost recovery. Volgens de Guyanese nieuwssite Kaieteur News, die zich baseert op de in juni gepresenteerde jaarrekening van ExxonMobil Guyana, zijn de productiekosten in 2025 aanzienlijk gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van het bedrijf in Ogle verklaarde vicevoorzitter en Business Services Manager John Colling, dat de stijging voornamelijk het gevolg is van de ingebruikname van de FPSO One Guyana. Ook uitgaven voor onderzoek en toekomstige ontwikkelingen, droegen bij aan de hogere kosten.

Ondanks de uitbreiding van de productiecapaciteit namen de inkomsten van de Guyanese overheid uit de olieproductie niet toe. De ontvangsten uit winstolie en royalty’s in het Natural Resource Fund, daalden van ongeveer USD 2,6 miljard in 2024 naar circa USD 2,5 miljard in 2025. Tegelijkertijd stegen de totale door ExxonMobil gerapporteerde uitgaven van GY$478 miljard in 2024 naar GY$498 miljard in 2025.

Op grond van het Production Sharing Agreement (PSA) mag ExxonMobil maandelijks maximaal 75 procent van de geproduceerde olie gebruiken voor de terugwinning van gemaakte kosten. De resterende 25 procent wordt als winstolie verdeeld tussen de onderneming en de Guyanese staat. De hoogte van de gedeclareerde kosten heeft daardoor directe invloed op de inkomsten die Guyana uit de olieproductie ontvangt.

Guyana heeft inmiddels drie kostenaudits laten uitvoeren over de periode 1999 tot en met 2023, maar geen daarvan is volledig afgerond. De eerste audit, uitgevoerd door IHS Markit, concludeerde dat ongeveer USD 214 miljoen aan precontractuele kosten ten onrechte was opgevoerd. Een tweede audit door VHE Consulting stelde vast dat circa USD 64,8 miljoen onterecht aan de kostenbank was toegevoegd. De derde audit, die betrekking heeft op USD 19,6 miljard aan uitgaven tussen 2021 en 2023, is inmiddels aan de regering overhandigd, maar is nog niet openbaar gemaakt.