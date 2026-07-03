Noble Corporation ziet local content als motor voor offshore toekomst Suriname

Garth Pulkkinen, vice president operations international bij Noble Corporation, heeft tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS 2026), het belang benadrukt van local content, technologische innovatie en duurzame offshore ontwikkeling binnen de olie- en gassector in Suriname. Pulkkinen stelde dat het concept van local content in de sector, door de jaren heen steeds verder is ontwikkeld.

Volgens hem gaat het daarbij niet enkel om de aanwezigheid van internationale bedrijven, maar vooral om het creëren van toegevoegde waarde voor het land en de projecten zelf. “Als het waarde toevoegt aan het project, dan voegt het ook waarde toe aan het land”, stelde Pilkkinen. Hij zei dat Noble Corporation actief is in verschillende landen, waaronder Suriname, en daarbij voortbouwt op ervaringen uit onder meer Guyana. Volgens hem heeft de regio in korte tijd belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van lokale capaciteit, mede door de samenwerking tussen internationale spelers en lokale partners.

Pulkkinen benadrukte dat de sector in het verleden te maken had met uitdagingen om economische ontwikkeling concreet te vertalen naar tastbare resultaten, maar dat de uitvoering en samenwerking inmiddels aanzienlijk zijn versneld. Een belangrijk aandachtspunt in zijn betoog was energie-efficiëntie en emissiereductie binnen offshore operaties. Hij wees op technologische oplossingen die moeten bijdragen aan het beperken van energieverbruik en het verminderen van emissies tijdens productieactiviteiten op zee. Daarnaast ging hij in op technologische ontwikkelingen binnen de diepwatersector en innovatieve toepassingen die in samenwerking met partners worden onderzocht om offshore operaties efficiënter en duurzamer te maken.

Pulkkinen plaatste de huidige ontwikkelingen in een bredere context van de mondiale olie- en gasmarkt, die volgens hem, sterk wordt gekenmerkt door prijsschommelingen en geopolitieke invloeden. Hij verwees daarbij naar eerdere periodes van stabiliteit, economische crises en recente verstoringen zoals de covid-pandemie en internationale conflicten. Volgens hem onderstreept die volatiliteit het belang van flexibiliteit, innovatie en samenwerking binnen de sector. Hij concludeerde dat de offshore ontwikkeling in Suriname zich in een cruciale fase bevindt, waarin samenwerking tussen internationale bedrijven, lokale partners en de overheid, bepalend zal zijn voor de verdere groei van de sector.

-door Gladys Findlay-