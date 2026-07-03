SRiS overhandigt wetgevingsbundel aan Hof van Justitie

De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS) heeft op vrijdag 26 juni, een exemplaar van de bundel ‘Burgerrechtelijke en Burgerprocesrechtelijke Wetgeving’, overhandigd aan het Hof van Justitie. De uitgave werd door SRiS-voorzitter mr. Gerold Sewcharan aangeboden aan hofpresident mr. Iwan Rasoelbaks tijdens een bijeenkomst bij het Hof aan het Onafhankelijkheidsplein.

De bundel bevat een uitgebreide verzameling van de burgerrechtelijke en burgerprocesrechtelijke wetgeving, waaronder het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Overgangswetten, de Aanpassingswet Nieuw Burgerlijk Wetboek en de Algemene Termijnenwet. Met de publicatie wil de SRiS de nieuwe burgerrechtelijke en burgerprocesrechtelijke wetgeving beter toegankelijk maken voor de rechtspraktijk en bijdragen aan een efficiënter gebruik van de wetgeving door juridische professionals.