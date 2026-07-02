Van Samson: ‘Begroting bevat te veel inconsistenties’

De VHP-fractie heeft tegen de Staatsbegroting 2026 gestemd. Tijdens de stemverklaring zei Cedric van Samson, dat zijn partij de begroting, ondanks de bereidheid om de regering te ondersteunen, niet kon goedkeuren vanwege de vele inconsistenties in het voorstel. Volgens Van Samson ontving De Nationale Assemblée belangrijke wijzigingen op de begroting pas kort voor de behandeling, waardoor parlementariërs onvoldoende tijd hadden om de aanpassingen zorgvuldig te bestuderen. Hij stelde dat volksvertegenwoordigers onder die omstandigheden, geen verantwoord besluit kunnen nemen. Van Samson stelde dat uit de aangebrachte wijzigingen volgens zijn fractie, niet blijkt dat er wezenlijke verbeteringen komen op terreinen die de bevolking direct raken, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de veiligheid. Hij verwees daarbij ook naar eerdere opmerkingen van zijn fractiegenoten over verschillen en verschuivingen binnen de begroting. Van Samson benadrukte dat de samenleving behoefte heeft aan een begroting die daadwerkelijk perspectief biedt in de strijd tegen armoede. Volgens hem mag het parlement geen verwachtingen wekken, die later niet kunnen worden waargemaakt. “Hoop mag geen uitgestelde teleurstelling zijn”, hield hij de assemblee voor. Hij onderstreepte dat de VHP de regering niet wil tegenwerken, maar dat de fractie de verantwoordelijkheid heeft om de begroting kritisch te toetsen.

Volgens Van Samson hadden ook leden van de coalitie aangegeven, dat er weinig tijd was om de nota van wijziging te bestuderen en waar nodig, nog aanpassingen voor te stellen. Om die reden achtte de VHP het niet verantwoord om vóór de begroting te stemmen. Volgens Van Samson verplicht de verantwoordelijkheid van het parlement tegenover de samenleving de fractie om een begroting met zoveel geconstateerde inconsistenties, niet te steunen. Inmiddels is de Staatsbegroting 2026 gisterochtend met 31 stemmen vóór en 16 tegen aangenomen. Met de goedkeuring zijn zowel de begroting als het Staatsschuldenplan wettelijk vastgesteld, waardoor de regering haar financieel en economisch beleid voor het dienstjaar 2026 kan uitvoeren. Tijdens de stemverklaringen lichtten de verschillende fracties hun standpunten toe. De NPS gaf aan de begroting te steunen vanwege de toezegging van president Jennifer Simons, het milieubeleid te versterken en de overheidsfinanciën verder op orde te brengen.

Ook de NDP schaarde zich achter de begroting. Fractiewoordvoerder Rabindre Parmessar noemde het Staatsschulden-plan een solide basis voor de voortzetting van het financieel-economisch beleid. Volgens hem biedt het plan uitzicht op economisch herstel en vormt de begroting een noodzakelijke stap richting een stabielere situatie.

PL-fractieleider Bronto Somohardjo erkende dat de begroting niet alle problemen in één keer zal oplossen, maar benadrukte dat zij wel richting geeft aan de aanpak van de huidige economische uitdagingen.

ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk stelde dat de regering de kans moet krijgen haar beleid uit te voeren en wees erop dat een goedgekeurde begroting daarvoor onmisbaar is.

Namens A-20 zei Steven Reyme dat de samenleving vooral uitkijkt naar concrete verbeteringen en minder naar financiële cijfers. Hij zei erop te vertrouwen, dat de regering een duidelijke koers voor ogen heeft. De BEP plaatste kanttekeningen bij het voorstel. Fractieleider Ronny Asabina noemde het begrotingstekort nog altijd hoog, maar gaf aan desondanks hoopvol te blijven over de uitvoering van het beleid.

De ontwerpbegroting werd op 10 oktober 2025 door de regering bij het parlement ingediend. De behandeling werd voorbereid door de Commissie van Rappor-teurs onder leiding van Rabindre Parmes-sar. Daarnaast stelde de Begrotingscom-missie richtlijnen op voor de vaste parlementaire commissies om de beoordeling van de begrotingen van de ministeries gestructureerd te laten verlopen. Tijdens de parlementaire behandeling werden vier moties ingediend. De behandeling daarvan zal op een later moment plaatsvinden.