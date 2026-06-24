Administratieve afhandeling betalingen examinatoren in volle gang

De uitbetaling van examinatoren en gecommitteerden die betrokken waren bij de examenwerkzaamheden, is in volle gang. Dat zegt Natasia Bennanon, directeur Administratief en Technisch Beheer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) op maandag 22 juni, in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) naar aanleiding van berichtgeving over verhitte reacties van onderwijsbonden en het uitblijven van de toegezegde betalingen.

Volgens Bennanon werd de indruk gewekt dat het ministerie gemaakte afspraken niet was nagekomen, maar ze benadrukt dat het betalingsproces al in gang is gezet en dat er al betalingen hebben plaatsgevonden. De directeur legde uit dat de vergoedingen aan gecommitteerden via afzonderlijke loonstrookjes worden uitbetaald. “Ik heb daarnet met iemand van de afdeling Comptabiliteit gesproken. Op dit moment liggen er 370 declaraties op zijn bureau die hij nu aan het verwerken is. Op dit moment heeft hij dus 150 stuks al af”, stelt Bennanon. Na goedkeuring worden de betaallijsten verzonden naar het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma), waar de loonstrookjes worden aangemaakt. Vervolgens worden deze uitgeprint en ontvangen de betrokken examinatoren en gecommitteerden hun loonstrookje, waarna de uitbetaling plaatsvindt. Bennanon benadrukte dat het om een doorlopend proces gaat en riep de betrokken leerkrachten op zich geen zorgen te maken. Zij verwacht dat de loonstrookjes in de loop van deze week worden verstrekt en dat de uitbetalingen daarop zullen volgen.