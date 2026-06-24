Guyana protesteert na vertoning Tigri-gebied op kaart tijdens SEOGS

De regering van Guyana zal via diplomatieke kanalen formeel bezwaar maken tegen het gebruik van een kaart waarop het omstreden Tigri-gebied als onderdeel van Suriname wordt weergegeven. Dat heeft de Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, verklaard tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) 2026.

De kaart werd gisteren getoond tijdens een presentatie van Staatsolie-directeur Annand Jagesar tijdens de openingsceremonie van het energiecongres. Volgens Bharrat was de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virjanand Depoo, aanwezig bij de bijeenkomst en heeft hij reeds aangegeven dat er een formeel protest zal worden ingediend.

“Onze ambassadeur was aanwezig en heeft de kaart gezien. De gebruikelijke procedure is dat hij via diplomatieke kanalen officieel bezwaar zal aantekenen. Hij heeft mij al laten weten dat hij dat zal doen,” aldus Bharrat in een gesprek met het mediaplatform OilNOW.

Het gebied, dat in Guyana bekendstaat als de New River Triangle en in Suriname als het Tigri-gebied, vormt al decennialang onderwerp van een grensgeschil tussen beide landen. Volgens Bharrat is het niet de eerste keer dat een dergelijke kaart wordt gepresenteerd.

“Het is niet de eerste keer dat wij deze kaart zien. Op een bepaald moment moet dit worden gecorrigeerd,” stelde de minister.

Bharrat gaf aan niet te kunnen zeggen of de opname van het betwiste gebied op de kaart bewust gebeurde. “Ik weet niet of het onbedoeld was of dat dit de manier is waarop men gewoonlijk de kaart van Suriname presenteert,” merkte hij op.

De minister wees erop dat het grensgeschil rond de New River Triangle de afgelopen jaren minder aandacht heeft gekregen dan het conflict tussen Guyana en Venezuela over de Essequibo-regio. Niettemin acht Georgetown het noodzakelijk om officieel te reageren op de recente presentatie.

Volgens Bharrat zal het diplomatieke protest mogelijk al vandaag worden verstuurd.

Bron: OilNOW