Bronto Somohardjo: ‘Ik ben noch door het OM noch door JIT gehoord’

Bronto Somohardjo, gewezen minister van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 22 mei jongsleden, tijdens de openbare zitting van de onderzoekscommissie belast met het horen van politieke ambtsdragers en gewezen politieke ambtsdragers verklaard, dat hij aan ambtenaren nooit opdracht heeft gegeven, tegen de wet te handelen. Somohardjo zei ook dat hij nooit is gehoord door het Openbaar Ministerie, de politie of het Justitieel Interventie Team (JIT), terwijl tegen hem als enige ex-minister, gevangenneming wordt gelast.

“Als minister ben ik verantwoordelijk voor de politieke aansturing. Tegelijkertijd heeft ieder ministerie een organisatiestructuur. Dagelijkse operationele en administratieve zaken worden geleid door de ambtelijke leiding. Op geen enkel moment heb ik iemand toestemming gegeven om te handelen tegen de wet”, aldus Somohardjo.

De gewezen minister vertelde over de procedure rond overuren binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens hem was Binnenlandse Zaken een van de weinige ministeries, waar het proces van overuren formeel was opgestart en gecontroleerd werd. Somohardjo verklaarde dat werknemers vooraf toestemming moesten vragen, wanneer zij meer dan dertig overuren wilden maken. Die aanvragen werden volgens hem eerst beoordeeld door het afdelingshoofd en daarna door de directeur van het departement. Pas daarna kwam het document bij hem terecht voor een paraaf. “Ik zette slechts mijn paraaf”, stelde Somohardjo.

Over het bijzonder onderzoek zei Somohardjo, dat het onderzoek officieel werd aangevraagd door wijlen president Chandrikapersad Santokhi op verzoek van de minister van Financien en Planning. Volgens hem kan de directeur van de CLAD bevestigen, dat er aanvankelijk een regulier onderzoek was aangevraagd, maar dat later sprake was van een persoonsgericht onderzoek. Somohardjo verklaarde dat hij later te horen kreeg dat het persoonsgebonden onderzoek door middel van een telefoontje vanuit het Kabinet van de President zou zijn gebeurd.

Tijdens de vergadering ontstond er vervolgens een discussie tussen ex minister Somohardjo en ABOP-assembleelid Ronnie Brunswijk, over de aanleiding van het CLAD-onderzoek. Brunswijk stelde dat Somohardjo eerder zou hebben aangegeven, dat opdracht was gegeven voor het onderzoek en vroeg of het onderzoek niet juist op verzoek van Somohardjo zelf was gebeurd. Somohardjo reageerde daarop, dat Brunswijk hem mogelijk verkeerd had begrepen. Volgens hem was het CLAD-onderzoek aangevraagd, op verzoek van president Chan Santokhi nu wijlen. Brunswijk maakte daarop duidelijk, dat hij bij het gesprek aanwezig was en dat Somohardjo de persoon was die om het onderzoek vroeg. Somohardjo verklaarde tijdens de zitting dat hij nooit door het Openbaar Ministerie (OM), de politie of het Justitieel Interventie Team (JIT) is gehoord. Hij zei dat de openbare zitting van de commissie de eerste keer was, waarbij hij formeel werd gehoord in de kwestie. Hij verklaarde verder dat hij zelf expliciet bij de CLAD heeft gevraagd, of er sprake was van malversaties in zijn zaak. Volgens hem werd daarop negatief geantwoord.

NDP-parlementariër Ebu Jones stelde het opmerkelijk te vinden, dat Somohardjo aangeeft, nooit door justitiële autoriteiten te zijn gehoord, terwijl er wel sprake is van een gevangennemingsvordering. Daarnaast verwees hij naar verklaringen van de CLAD, dat meer tijd nodig was voor een breed onderzoek, terwijl er volgens hem binnen drie weken al een tussentijds rapport, was uitgebracht.

Jones vroeg aan de gewezen minister Somohardjo hoe dat tussentijdse rapport bij hem was overgekomen als toenmalig politieke ambtsdrager. Somohardjo antwoordde daarop, door te stellen, dat hij het oordeel daarover aan de commissie overlaat. Verder vertelde hij dat het volgens hem aantoont dat de zaak, zorgvuldig moet worden getoetst. Tijdens zijn verklaring zei Somohardjo dat hij zich afvraagt, waarom juist tegen hem gevangenneming wordt geëist. “Is des Openbaar Ministerie waarom het bij andere gewezen politieke ambtsdtragers wél directe gevangenneming eist en bij anderen niet”, aldus Somohardjo. Volgens hem benadrukt dat het belang van een zorgvuldige en objectieve behandeling van de zaak door de commissie. Somohardjo bleef erbij, dat hij zijn ondergeschikten op het ministerie van Binnenlandse Zaken nooit heeft ondermijnd of ambtenaren heeft opgedragen, tegen de wet te handelen. “Dat is niet mijn cultuur”, stelde Somohardjo.