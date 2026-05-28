Verzoek tot invrijheidstelling verdachten 500 kilo SLM-cocaïnezaak afgewezen

De kantonrechter heeft in de strafzaak rond de onderschepping van ongeveer 500 kilo cocaïne in een toestel van Surinam Airways (SLM), nog geen uitspraak gedaan. Tijdens de zitting van 20 mei 2026 werd duidelijk dat het vonnis nog niet gereed is. In de zaak staan negen verdachten terecht: A.O., S.D., E.B., R.T., G.R., G.B., D.P., O.Z. en L.G. Zij worden vervolgd voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen, in het bijzonder de uitvoer van cocaïne die in een vliegtuig van de SLM werd aangetroffen.

De drugs werden in maart 2024 onderschept door het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID) tijdens een geplande vlucht van Paramaribo naar Amsterdam. In totaal ging het om circa 593 kilo cocaïne, verstopt in zeventien dozen in een technische ruimte achter de cockpit, waar zich normaal boordcomputers bevinden. De partij werd na inbeslagname vernietigd.

Tijdens de zitting vroeg de verdediging van enkele verdachten opnieuw om opheffing van de voorlopige hechtenis. Zo diende de raadsman van A.O. en O.Z. een verzoek in tot opschorting van de vrijheidsbeneming onder voorwaarden. De vervolging verzette zich hiertegen, waarna de kantonrechter het verzoek afwees. De verdediging hield in haar pleidooien vast aan vrijspraak. Zo stelde de raadsman van G.R. dat er onvoldoende be-wijs is voor medeplegen en dat zijn cliënt onschuldig vastzit en enkel handelde in opdracht van een supervisor. Ook de advocaat van O.Z. pleitte voor vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De kantonrechter gaf aan dat zij nog niet zover is met het vonnis. De uitspraak in de zaak is nu gepland voor 24 juni 2026. De strafzaak heeft betrekking op een eerdere onderschepping op 6 maart 2024, waarbij het BID-team de grote partij cocaïne aantrof aan boord van het SLM-toestel. In het vervolgonderzoek werd op 24 maart 2024 een medewerker van een dienstverlenend bedrijf rond de luchthaven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. De behandeling van de zaak vindt al geruime tijd plaats en omvat eerdere zittingen waarin onder meer verhoren en pleidooien werden gehouden. Daarbij werden verzoeken tot invrijheidstelling van verschillende verdach-ten, eerder ook al afgewezen.