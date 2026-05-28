Salarbaks: ‘De vorige president reed met 10 tot 15 volgauto’s’

Aziez Salarbaks, parlementariër voor de NDP in De Nationale Assemblee, heeft zich in een interview met TBN Prime Alert uitgesproken over de verschillen die er bestaan tussen de huidige regering van president Simons en de vorige regering. Volgens Salarbaks heeft de nieuwe regering de afstand tussen het volk en de politieke leiding verkleind en is er sprake van een andere bestuursstijl.

Eén van de voorbeelden die Salarbaks daarbij aanhaalde, was de manier waarop de president zich door de stad verplaatst. Volgens hem reed president Chandrikapresad Santokhi de afgelopen vijf jaar met tien tot vijftien volgauto’s en loeiende sirenes door Paramaribo, waarbij weggebruikers verplicht waren, aan de kant te gaan. Hij stelde dat president Jennifer Simons met slechts één volgauto voor en één achter rijdt, zonder sirenes. Volgens hem zijn dat precies de zaken, waartegen de bevolking zich bij de verkiezingen heeft uitgesproken.

Salarbaks zegt dat president Simons volgens hem vóór de verkiezingen geen grote beloften heeft gedaan, behalve dat zij “het systeem zou veranderen”. Volgens hem zijn die veranderingen inmiddels zichtbaar voor de samenleving. Ook verwees hij naar het onderwijs. Volgens Salarbaks waren er in het verleden scholen met tekorten aan meubilair, waardoor ouders zelf tafels en stoelen moesten aanschaffen voor hun kinderen. Hij stelde dat er inmiddels voldoende schoolmeubilair beschikbaar is voor leerlingen. Daarnaast koppelde hij het broodjesproject op scholen aan het beleid van de huidige regering. Volgens Salarbaks is het uitgangspunt, dat elk kind onderwijs moet kunnen volgen en ook iets te eten moet hebben op school. “De president heeft ervoor gezorgd, dat er nu genoeg tafels en stoelen zijn. “Het ‘Kenki A Systeem’ is gekomen, maar alleen is men vergeten, vanwaar men komt. De afstand tussen het volk en de regering was te groot geworden onder regering Santokhi”, aldus Salarbaks.

Het assembleelid verwees ook naar de protesten van 17 februari 2023 en stelde, dat die volgens hem het gevolg waren van de grote afstand tussen het volk en de toenmalige president. Hij zei dat de huidige president die kloof volgens hem heeft verkleind. Hij stelde dat geschiedenis belangrijk is om dezelfde fouten niet opnieuw te maken en benadrukte, dat de bevolking volgens hem niet mag vergeten in welke situatie het land verkeerde vóór de verkiezingen. Verder ging Salarbaks in op de financiële vooruitzichten van Suriname. Hij vertelde dat het land volgens hem aan de vooravond staat van de olie- en gasontwikkeling, waar betere economische tijden in zicht zijn. Tegelijkertijd erkende hij dat de jaren 2026 en 2027, nog overbrugd moeten worden. Volgens hem werkt de regering daarom aan maatregelen meer belastinginkomsten te genereren, waarbij vooral de ‘brede schouders’, meer moeten bijdragen. Ook zei hij dat de regering probeert de gevolgen van internationale ontwikkelingen, zoals spanningen in het Midden-Oosten en mogelijke stijgingen van brandstofprijzen, zoveel mogelijk voor de bevolking te beperken.