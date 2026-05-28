Brunswijk: ‘Op verzoek van Bronto ging onderzoek naar CLAD’

Ronnie Brunswijk, ABOP-fractieleider en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), heeft in gesprek met Key News Suriname verklaard, dat het onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) naar de vermeende onrechtmatige handelingen van voormalig minister Somohardjo, niet begon als een politieke aanval, maar dat het destijds een eigen verzoek betrof van Somohardjo. Brunswijk zat tijdens het openbaar verhoor als toehoorder in de zaal, en mocht ook enkele vragen stellen aan de gewezen minister.

De procureur-generaal heeft op 9 maart 2026 een vordering ingediend bij DNA om Bronto Somohardjo, gewezen minister van Binnenlandse Zaken, in staat van beschuldiging, te stellen. De vordering is gebaseerd op de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers.

Brunswijk stelt dat Somohardjo tijdens de vorige regering, zelf heeft aangedrongen op een onderzoek door de CLAD. Volgens Brunswijk is het niet juist, wanneer nu de indruk wordt gewekt, dat de zaak vooral politiek gemotiveerd zou zijn. Brunswijk, voormalig vicepresident, toen Somohardjo minister van Binnenlandse Zaken was, zat tijdens het openbaar verhoor in De Nationale Assemblee, als toehoorder in de zaal. Hij kreeg daarbij ook de gelegenheid om enkele vragen te stellen aan Somohardjo. Volgens Brunswijk is de vergadering goed verlopen en goed geleid door de voorzitter. Tijdens de hoorzitting vroeg Brunswijk aan Somohardjo, wie het CLAD-onderzoek had aanbevolen. Na enkele verduidelijkingen, zou Somohardjo volgens Brunswijk hebben aangegeven, dat het onderzoek was aangevraagd door de toenmalige president Chandrikapersad Santokhi. Brunswijk vindt die lezing echter onvolledig en verwarrend. Volgens hem is het formeel juist, dat de president opdracht moest geven voor een CLAD-onderzoek, maar er ging daar volgens hem een traject aan vooraf. Er zouden binnen de regering al stukken en meldingen over vermeende onregelmatigheden op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn besproken. Ook zou er politiek overleg zijn geweest over de vraag, wat met het dossier moest gebeuren. “Er was een heel dossier aangeleverd. Het dossier is ook met betrokkenen besproken Somohardjo stond er toen zelf op, dat er een CLAD-onderzoek moest komen, omdat het zijn reputatie aanging”, aldus Brunswijk.

Volgens Brunswijk werd het dossier destijds aangeleverd door een medewerker van Binnenlandse Zaken en waren de beschuldigingen ook onderwerp van berichtgeving in de media. Somohardjo zou de aantijgingen hebben tegengesproken, en juist daarom hebben aangedrongen op een onderzoek door de CLAD.