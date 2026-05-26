Jarbandhan wil opheldering over dure regeringsreizen

Ameerani Jarbandhan, VHP-parlementariër, heeft in een schrijven, gericht aan de president, vragen gesteld over de geplande regeringsreis naar Brazilië en de meerwaarde daarvan voor Suriname. De vragen zijn ingediend krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee. Jarbandhan stelt dat dergelijke reizen betaald worden door de samenleving, terwijl de concrete voordelen voor Suriname, onvoldoende duidelijk zijn.

Jarbandhan verwijst naar de aanstaande reis van de president en ministers naar Brazilië. Zij stelt dat aanvankelijk sprake was van de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) inzake maritieme samenwerking, maar dat dit uiteindelijk zou zijn teruggebracht naar een Letter of Intent (LOI). Volgens haar zou dit mede het gevolg zijn van tijdsgebrek en tussenkomst van de ambassadeur.

Jabardhan plaatst vraagtekens bij de noodzaak van de fysieke afreis voor de ondertekening van een LOI. Zij merkt op dat dergelijke documenten doorgaans ook op afstand kunnen worden ondertekend. Daarnaast wijst Jarbandhan op zorgen binnen de samenleving, dat Brazilië mogelijk meer financieel voordeel uit de samenwerking haalt dan Suriname. Zij trekt daarbij een vergelijking met de eerdere samenwerkingen met Colombia, waarbij volgens haar, Suriname met hoge kosten bleef zitten.

Ook de communicatie vanuit de regering krijgt kritiek.

Volgens Jarbandhan is de informatievoorziening tot nu toe voornamelijk verlopen via de communicatiedienst van het kabinet. Daarbij zouden de president en de minister van Financiën, geen duidelijke uitleg hebben gegeven over de financiering van de reis en het gebruik van geleende middelen.

Jarbandhan wil onder meer weten, wat de concrete voordelen zijn van de reis naar Brazilië en waarom een volledige delegatie van ministers moet meereizen. Het gaat stelt Jarbandhan, naar verluidt om ministers van LVV, TCT, SoZaVo en Defensie, terwijl volgens haar, de inhoudelijke opbrengst van de reis beperkt lijkt.