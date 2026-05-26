Veerchaos Marowijnerivier verhult structurele problemen

De Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) heeft aangekondigd dat op maandag 25 mei tussen 09.00 en 17.00 uur, extra rotaties zullen worden uitgevoerd met de veerboot La Gabrielle. De maatregel moet voertuigen van minder dan 3,5 ton die vastzitten in Albina, helpen repatriëren. In een kort communiqué, zoals geciteerd door France-Guyane, roept de CTG eigenaars van voertuigen op, om zich tijdig aan te melden en “alle noodzakelijke maatregelen te nemen om binnen de gestelde termijn aanwezig te zijn”. De formulering van de boodschap is strikt en dwingend van toon, zonder toelichting of context. Waar in andere situaties vaak wordt gekozen voor meer toegankelijke of klantvriendelijke communicatie, blijft dit bericht beperkt tot administratieve instructies.

Onzekerheid over herstel van de veerdienst

Wat in de aankondiging ontbreekt, is duidelijkheid over de bredere situatie rond de veerverbinding over de Marowijnerivier tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni.

Er wordt geen concreet tijdspad gegeven voor een volledige hervatting van de dienst, noch informatie over gestrande voertuigen of goederen die zich nog in transit bevinden.

Die onzekerheid zorgt voor toenemende frustratie bij gebruikers van de verbinding, in het bijzonder transporteurs en bedrijven die afhankelijk zijn van een stabiele oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana. Zonder vooruitzicht op herstel wordt logistieke planning bemoeilijkt en lopen kosten op.

Gebrekkige communicatie voedt onrust

Een totaaloverzicht van de huidige situatie, inclusief de status van onderdelen en een concreet herstelplan, blijft voorlopig uit. Volgens betrokkenen zou net die informatie kunnen bijdragen aan meer transparantie en rust bij zowel gebruikers als economische actoren die geraakt worden door de verstoring. De manier van communiceren rond de problemen met de veerverbinding wordt intussen door sommigen als onvoldoende duidelijk ervaren. Daarbij spelen niet alleen de technische problemen met de veerboten Malani en Gabrielle een rol, maar ook het gebrek aan structurele uitleg over de voortgang van herstelwerkzaamheden.

Escalatie van een bredere veercrisis

Wat begon met de stilstand van de Malani en operationele problemen bij de Gabrielle, is intussen uitgegroeid tot een bredere verstoring van de veerverbinding over de Marowijnerivier. De opeenvolging van incidenten, in combinatie met beperkte communicatie, voedt de indruk van een structureel probleem in plaats van een tijdelijke storing. Steeds luider klinkt de roep om duidelijkheid over verantwoordelijkheden en een concreet tijdspad voor herstel. Het uitblijven van een gecoördineerde aanpak zorgt ervoor dat de situatie steeds meer wordt gezien als een opeenstapeling van losse problemen. Volgens Grégoire Michau, directeur-generaal van de diensten, zou de veerboot Malani pas in september opnieuw operationeel moeten zijn. Tot die tijd blijft de verbinding kwetsbaar, met directe gevolgen voor mobiliteit en handel tussen beide oevers van de Marowijnerivier.

Bron: France-Guyane.fr