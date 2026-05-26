Bouwprijzen licht gestegen in eerste kwartaal 2026

De bouwprijzen in Suriname zijn in het eerste kwartaal van 2026 licht gestegen. Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), nam de Bouwprijsindex (BPI) met 0,1 procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, stegen de prijzen gemiddeld met 7,2 procent. De Bouwprijsindex geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van een vast pakket goederen en diensten binnen de bouwsector, waaronder woningbouw, utiliteitsbouw en civieltechnische werken. Het indexpakket bestaat uit 107 artikelen verdeeld over 16 hoofdgroepen.

De prijsmetingen worden uitgevoerd in Paramaribo en Wanica bij ongeveer vijftig meetpunten. Uit de jaarcijfers blijkt dat de bouwsector de afgelopen jaren sterke prijsstijgingen heeft doorgemaakt. In 2021 bedroeg de inflatie binnen de bouwsector 63,1 procent. In 2022 kwam dat uit op 47 procent, gevolgd door 50,2 procent in 2023. In 2024 daalden de prijzen gemiddeld met 8,3 procent, maar in 2025 was opnieuw sprake van een stijging van 10,7 procent. De kwartaalcijfers tonen aan dat de totale Bouwprijs-index opliep van 1154,2 in het eerste kwartaal van 2025 naar 1236,9 in het eerste kwartaal van 2026.

Vooral timmerwerken, sanitair, elektra en afvoeringswerken, lieten verdere stijgingen zien. De stijging tussen het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 bleef echter beperkt tot 0,1 procent, wat wijst op een afvlakking van de prijsdruk binnen de sector. Binnen de samenstelling van de Bouwprijs-index heeft arbeid met 41,73 procent het grootste gewicht. Daarna volgen staal- en betonwerken met 13,50 procent en bestratingswerken met 13,35 procent. Het ABS merkt op dat voor arbeid geen afzonderlijke prijsopnames worden gedaan, maar dat het aandeel constant wordt gehouden binnen de indexberekening. Het ABS heeft aangekondigd dat de volgende publicatie van de Bouwprijsindex op 31 juli 2026 verschijnt.

