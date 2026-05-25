ONRECHTMATIG BESLAG OP PASPOORTEN VAN VREEMDELINGEN

De recente berichten over vreemdelingen wier paspoorten op de werkplek worden ingenomen door functionarissen – zonder dat daar een officieel proces-verbaal aan ten grondslag ligt of een formele schriftelijke kennisgeving vanuit de ambassade van het thuisland is verstrekt – werpen een schaduw over de rechtszekerheid in ons land. Deze praktijk, waarbij reisdocumenten simpelweg worden geconfisqueerd onder het mom van vermeende onregelmatigheden zoals ‘valse stempels’, roept fundamentele vragen , over de wettigheid en de naleving van internationale verdragen.

Een paspoort is immers niet zomaar een stuk papier; het is het eigendom van de uitgevende staat. Wanneer lokale autoriteiten zich deze documenten toe-eigenen zonder dat er een tussenkomst is van de eigenaar (de staat van herkomst) of een onafhankelijke rechterlijke macht, overschrijden zij hun bevoegdheden. Dit roept de vraag op: op welke wettelijke basis rust deze inbeslagname?

Waar is het transparante besluitvormingsproces? Het lijkt er helaas op, dat willekeur de boventoon voert boven de rechtsorde.

Wat deze situatie nog schrijnender maakt, is de gendercomponent. Het is een opmerkelijk en verontrustend fenomeen dat deze repressieve controlemaatregelen, disproportioneel vaker vrouwen treffen dan mannen. Vrouwelijke migranten, die zich vaak in kwetsbare posities bevinden, worden hierdoor extra onder druk gezet, wat hun toegang tot een menswaardig bestaan ernstig belemmert.

Daarbij komt nog de schimmige financiële kant van deze kwestie. Het is inmiddels een publiek geheim dat contante betalingen, verricht zonder enige vorm van officiële kwitantie en zonder enig gerechtelijk bevel, eerder regel dan uitzondering zijn. Dit creëert een voedingsbodem voor corruptie en uitbuiting. Wanneer autoriteiten opereren buiten de kaders van transparante financiële verslaglegging, verliest de vreemdeling, elk spoor van juridische bescherming.

Het meest zorgwekkende is het structurele gebrek aan informatievoorziening over rechten. De betrokken vreemdelingen worden niet gewezen op de mogelijkheid tot juridische bijstand door een advocaat, noch worden zij geïnformeerd over het recht op verblijf, hangende een eventuele procedure. Het lijkt een bewuste strategie om mensen in een juridisch vacuüm te houden, waarin zij monddood worden gemaakt door de dreiging van uitzetting of langdurige administratieve procedures.

Het is hoog tijd dat deze praktijken onder de loep worden genomen door toezichthouders en mensenrechtenorganisaties. Een rechtsstaat hoort een schild te zijn voor iedereen die zich op haar grondgebied bevindt, ongeacht afkomst of status. Het willekeurig afpakken van identiteitsdocumenten zonder proces of rechtsbijstand is geen handhaving van de wet; het is een inbreuk op de fundamentele menselijke waardigheid. Wij moeten ons afvragen: in welk land willen we leven? Een land waar de wet geldt, of een land waar de willekeur heerst? Tot slot vragen wij ons af, hoe wij tegen de rol van de lokale autoriteiten in vergelijking met de verantwoordelijkheid van de ambassades van de betreffende thuislanden in deze kwestie, aankijken.