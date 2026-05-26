WSDF houdt 5E editie over Leadership Reimagined

De Women’s Sustainable Development Foundation (WSDF) heeft op zaterdag 23 mei in de Ballroom Prince, de Women’s Leadership Summit Suriname 2026 gehouden, met als thema: ‘Leadership Reimagined’. Tijdens de summit kwamen onder anderen leiders, professionals en ondernemers bijeen om te discussiëren over modern leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van Suriname. Het evenement bestond uit toespraken, interactieve gesprekken en een workshop verzorgd door Sheetal Sujan van Lybra Training, Coaching & Consulting. Onder de sprekers bevonden zich de minister van Financiën en Planning, Adelien Wijnerman, minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu, leiderschapscoach Heidi Getrouw en Kyera Radhakishun, CEO van Skyn by Ky. Minister Wijnerman verzorgde namens president Jennifer Simons, de keynote speech rond het thema: ‘Women Redefining Power, Purpose and the Future’. Minister Wijnerman sprak over hedendaags leiderschap, vrouwelijk ondernemerschap en duurzame ontwikkeling.

Volgens de minister draait leiderschap vandaag de dag niet langer alleen om een titel of positie, maar vooral om verantwoordelijkheid, discipline, visie en inhoud. Zij benadrukte daarnaast het belang van vrouwen binnen de economie, politiek en besluitvorming in Suriname.

“Vrouwelijk talent moet volledig worden benut als kracht voor nationale ontwikkeling”, aldus Wijnerman. Ook benadrukte zij het belang van financieel leiderschap en vertrouwen in bestuur als belangrijke pijlers voor duurzame groei. Tijdens de summit werd uitgebreid gesproken over de veranderende rol van leiders binnen bedrijven en organisaties. Sprekers wezen erop dat organisaties die uitsluitend prestaties centraal stellen, zonder aandacht voor het welzijn van werknemers, het risico lopen hun concurrentiekracht te verliezen. Volgens de panelleden gaan prestaties en mensgericht leiderschap juist hand in hand. Bedrijven wereldwijd worden steeds vaker aangesproken op de manier waarop werknemers worden behandeld, zowel lokaal als binnen internationale productieketens. Daarbij werd verwezen naar internationale ontwikkelingen waarbij overheden, consumenten en organisaties meer waarde hechten aan eerlijke arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook werd benadrukt dat leiderschap niet automatisch voortkomt uit ervaring of een hoge functie.

Aanpassingsvermogen, visie, persoonlijke groei en het vermogen om anderen te inspireren, werden genoemd als essentiële eigenschappen van moderne leiders.

Minister Patrick Brunings sprak over de mentaliteit die toekomstige leiders volgens hem, nodig hebben. Hij stelde dat leiderschap van de toekomst niet uitsluitend gekoppeld is aan specialisatie of functie, maar vooral aan mentaliteit, positiviteit en flexibiliteit. “Er zal veel veranderen, zowel wereldwijd als in Suriname. Daarom moeten we ons snel kunnen aanpassen, flexibel blijven en risico’s durven nemen”, aldus Brunings. Hij benadrukte daarnaast dat leiders mensen moeten blijven motiveren, ook in uitdagende omstandigheden. Volgens hem beschikt Suriname over unieke kansen, onder meer dankzij de natuurlijke rijkdommen, de olie- en gassector en het milieu.

Brunings riep de aanwezigen op, gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van het land en daarbij ook aandacht te hebben voor kwetsbare groepen binnen de samenleving. “We hebben iedereen nodig. Geef mensen de kans om mee te doen en sluit niemand uit”, zei hij. Tijdens de interactieve sessies werd onder andere gesproken over: bureaucratie, inclusiviteit, persoonlijke ontwikkeling en de balans tussen prestaties en welzijn op de werkvloer. De organisatie van de Women’s Leadership Summit Suriname 2026 kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst waarbij verbinding, inspiratie en toekomstgericht leiderschap centraal stonden.