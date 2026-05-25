Regering wil meer tijd voor invoering Comptabiliteitswet 2024

Financiënminister Adelien Wijnerman heeft afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee uiteengezet, waarom de regering de invoering van de Comptabiliteitswet 2024 voorlopig wil uitstellen tot 2029. Volgens de minister is volledige uitvoering van de wet op dit moment niet realistisch vanwege organisatorische, technische en financiële knelpunten binnen de overheid. Wijnerman benadrukte dat de regering de wet niet wil terugdraaien, maar juist zorgvuldig en volledig wil implementeren. Wijnerman stelde dat de Comptabiliteitswet 2024 officieel op 1 januari 2025 in werking trad, terwijl de huidige regering pas in juli 2025 aantrad. Op dat moment lag er volgens haar, al een conceptbegroting klaar die nog was gebaseerd op de Comptabiliteitswet 2019.

‘’Omdat de begroting uiterlijk 1 oktober 2025 moest worden ingediend, was er onvoldoende tijd om alle nieuwe vereisten van de wet direct door te voeren’’, aldus de minister. Wijnerman erkende dat de begroting voor 2026 niet volledig conform de Comptabiliteitswet 2024 is opgesteld. De wet verplicht onder meer tot het opstellen van een begrotingsstrategie, een financieel meerjarenplan, een budgetteringsnota en strengere begrotingsregels. Hoewel inmiddels wel een staatsschuldenplan is ingediend, ontbreken volgens Wijnerman nog belangrijke onderdelen, zoals een financieel vijfjarenplan en een plafond voor primaire uitgaven.

Daarnaast wees de minister op verschillende praktische problemen binnen het overheidsapparaat. Zo zijn de huidige ICT-systemen voor de financiële administratie, onvoldoende voorbereid op de nieuwe eisen van de wet. Ook kampen zowel het ministerie van Financiën als diverse vakministeries met een tekort aan gespecialiseerd personeel, om de hervormingen direct uit te voeren. ‘’Training van ambtenaren en betere samenwerking tussen ministeries zijn noodzakelijk om de overgang succesvol te laten verlopen’’, stelde de minister. Volgens Wijnerman kiest de regering daarom bewust voor een gefaseerde aanpak om fouten, administratieve problemen en betalingsachterstanden tijdens de overgangsperiode zoveel mogelijk te voorkomen. Zij stelde dat bij de goedkeuring van de wet eind 2024, onvoldoende rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie. De regering heeft inmiddels ondersteuning gevraagd aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Na consultaties in februari adviseerde het IMF, om een overgangsperiode in te bouwen zonder de kern van de wet aan te passen. Eind mei start een macro-economisch expert van het IMF die samen met het ministerie van Financiën en de vakministeries, verder zal werken aan de begrotingsregels.

Wijnerman benadrukte dat het verzoek om uitstel niet bedoeld is als versoepeling van financieel toezicht. ‘’De regering blijft zich inzetten voor verantwoord begrotingsbeheer, modernisering van de financiële administratie en betere controle op de staatsfinanciën.’’ De tijdelijke terugkeer naar de Comptabiliteitswet 2019 betekent volgens haar niet dat de overheid minder zorgvuldig zal omgaan met publieke middelen.

Jerrel Pawiroredjo, fractieleider van de NPS, stelde dat een beperkt uitstel bespreekbaar kan zijn, maar dat een langdurig uitstel moeilijk te verdedigen is. Volgens hem is de Comptabiliteitswet van groot belang voor een modern en betrouwbaar financieel beheer, zeker met het oog op de toekomstige inkomsten uit de olie- en gassector. Pawiroredjo wees erop dat de regering ook de volledige uitvoering van de Wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds wil uitstellen. Volgens hem hangen beide wetten nauw met elkaar samen en zijn zij bedoeld om begrotingsdiscipline, transparantie en verantwoord schuldbeheer te waarborgen.

Pawiroredjo wilde van de minister weten, welke concrete stappen sinds de aanname van de wet in 2024 zijn gezet om de uitvoering mogelijk te maken. Ook vroeg hij, waarom er vertraging is ontstaan en hoe de regering van plan is de achterstand alsnog in te lopen. Volgens Pawiroredjo draait de discussie niet alleen om uitstel, maar vooral om de vraag wanneer Suriname daadwerkelijk zal beschikken over een modern en geloofwaardig systeem voor staatsfinanciën. Hij benadrukte dat operationele problemen en capaciteitsgebrek geen reden mogen zijn om wetgeving niet uit te voeren. “De minister mag niet in strijd met de wet handelen, ook niet wanneer er sprake is van overmacht”, stelde hij. Volgens Pawiroredjo moet de regering alles in het werk stellen om de implementatie alsnog mogelijk te maken. Volgens hem beschikt Suriname wel degelijk over voldoende deskundigheid om de uitvoering van de wet te ondersteunen. ‘’Indien extra inspanningen nodig zijn, zoals weekend-werk of aanvullende vergoedingen voor specialisten, dan moet de overheid die mogelijkheden benutten’’, zei hij. Het meest zorgwekkend vindt Pawiroredjo de indruk dat er onvoldoende gekwalificeerd kader beschikbaar zou zijn. ‘’Er zijn wel degelijk deskundigen aanwezig, maar de regering moet bereid zijn ook buiten politieke structuren naar geschikte mensen te kijken.’’

Hij plaatste de problematiek bovendien in een bredere bestuurlijke context. Volgens Pawiroredjo hebben opeenvolgende regeringen zelf bijgedragen aan het gebrek aan continuïteit binnen ministeries, doordat bij vrijwel iedere machtswisseling de ambtelijke top wordt vervangen. ‘’Daardoor gaat opgebouwde kennis verloren en begint iedere regering opnieuw vanaf nul.’’

Ook Asiskumar Gajadien, fractieledier van de VHP, uitte kritiek op het uitstelvoorstel van de regering. Hij riep het kabinet op, hervormingen in het financieel beheer onder geen enkele omstandigheid uit te stellen. Volgens Gajadien is de Comptabiliteitswet juist nu van groot belang, omdat Suriname zich voorbereidt op toekomstige inkomsten uit de olie- en gassector. De wet moet volgens hem zorgen voor meer begrotingsdiscipline, betere meerjarenplanning en strengere constitutionele verantwoording van de staatsuitgaven. Hoewel hij begrip zegt te hebben voor het feit dat nog niet alle voorbereidingen zijn afgerond, vindt hij uitstel geen oplossing. ‘’Suriname geeft hiermee een verkeerd signaal af aan de internationale gemeenschap’’, aldus Gajadien. Hij waarschuwde dat Suriname geen “republiek van tijdelijke oplossingen” mag worden, omdat tijdelijke maatregelen in de praktijk vaak leiden tot permanente vertragingen. De wet van 2024 is volgens hem niet perfect, maar vormt wel een belangrijke verbetering ten opzichte van de Comptabiliteitswet 2019. Gajadien waarschuwde ook voor de risico’s rond toekomstige olie-inkomsten. Volgens hem maken veel grondstoffenlanden de fout te denken dat natuurlijke hulpbronnen automatisch alle economische problemen zullen oplossen. Landen falen volgens hem niet omdat zij olie ontdekken, maar omdat hun instituties onvoldoende sterk zijn om verantwoord met die inkomsten om te gaan.

In dat verband verwees hij ook naar de financiële situatie van Suriname. In een periode van negen maanden, is volgens hem, bijna USD 2 miljard aan schulden opgebouwd. ‘’Juist daarom moet het parlement bijdragen aan de versterking van staatsinstituties en niet instemmen met verder uitstel van hervormingen’’, benadrukte hij. Gajadien stelde dat de samenleving behoefte heeft aan stabiliteit en voorspelbaarheid. Volgens hem moeten aangenomen wetten ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Daarbij wees hij erop dat de president, als voormalig parlementariër, eveneens een verantwoordelijkheid draagt in het bewaken van die naleving.

Gajadien haalde ook aan, dat het IMF heeft geadviseerd om de uitvoering van de Comptabiliteitswet niet verder uit te stellen. Suriname moet zei hij, daarom vasthouden aan hervormingen die noodzakelijk zijn om het vertrouwen in het financieel bestuur van de staat te versterken