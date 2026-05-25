NOT´ NO KENKI ETE, HET VOLK VERWACHT WEL DAADKRACHT

Tijdens de verkiezingscampagne in 2025, presenteerde de NDP zich als de partij die het systeem fundamenteel zou veranderen. “A systeem o kenki” groeide uit tot één van de meest gehoorde slogans in Suriname. Er werd gesproken over verandering, herstel en een nieuwe koers voor Suriname. Die boodschap creëerde verwachtingen bij duizenden burgers, die hoopten op zichtbaar en voelbaar bestuur.

Nu, terwijl deze regering binnenkort één jaar aan de macht is, groeit onder veel mensen de teleurstelling en het wantrouwen. Voor velen blijft het onduidelijk, welke concrete veranderingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De druk op burgers blijft hoog, de kosten van levensonderhoud blijven een uitdaging, en op verschillende belangrijke gebieden blijft zichtbaar beleid uit. President Jennifer Simons stelde recentelijk, dat zij niemand iets heeft beloofd. Maar wanneer iemand bewust kiest voor het hoogste ambt van het land, hoort daar automatisch verantwoordelijkheid bij. Leiderschap gaat niet alleen om woorden tijdens een campagne, maar vooral om de bereidheid om moeilijke keuzes te maken en richting te geven aan een land, dat al jaren kampt met economische en sociale problemen.

Wat momenteel vooral ontbreekt, is daadkracht. Burgers willen niet voortdurend horen, welke problemen zijn geërfd van vorige regeringen. Natuurlijk zijn veel uitdagingen niet in één jaar ontstaan, maar regeren betekent juist verantwoordelijkheid nemen voor de situatie, zoals die nu is. Het volk verwacht oplossingen, duidelijke communicatie en zichtbare actie. Ook vanwege andere coalitiepartijen blijft het opvallend stil. Tijdens de campagne waren zij prominent aanwezig met grote woorden over verandering en nationale ontwikkeling. Nu zij deel uitmaken van de macht, lijken veel van die stemmen verstomd. Dat versterkt bij burgers het gevoel dat politieke betrokkenheid vooral zichtbaar is tijdens verkiezingstijd, wanneer de stem van het volk nodig is. Daarnaast draaide een groot deel van de NDP-campagne om de overleden voorzitter Desi Bouterse. Met respect voor zijn rol en betekenis binnen de partij, blijft echter de vraag bestaan, welke visie de huidige generatie leiders zelf heeft voor Suriname.

Een land kan niet blijven teren op politieke symboliek of herinneringen aan het verleden of van een overleden partij voorzitter. Burgers willen weten welke richting het land opgaat en welke toekomstvisie deze regering concreet heeft. Daadkracht betekent niet, dat alle problemen onmiddellijk opgelost moeten zijn. Het betekent wel dat de regering zichtbaar initiatief neemt, prioriteiten stelt en laat zien dat zij grip heeft op de situatie. Mensen willen leiders zien die zich nadrukkelijk profileren, communiceren met de samenleving en verantwoordelijkheid nemen, wanneer zaken niet goed gaan. Suriname heeft behoefte aan bestuurders die verder kijken dan verkiezingsslogans en politieke loyaliteit. Het land heeft leiders nodig die resultaten boeken, moeilijke hervormingen durven doorvoeren en het vertrouwen van burgers serieus nemen. Want uiteindelijk wordt een regering niet herinnerd aan haar campagnes, maar aan wat zij daadwerkelijk heeft betekend voor het volk.